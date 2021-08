Blizzard annuncia i dettagli dell'open beta di Diablo II Resurrected

Diablo II Resurrected è la versione restaurata di uno dei più grandi classici della storia dei videogiochi (come abbiamo già visto). Blizzard aveva già annunciato che nel corso dell'anno ci sarebbe stata l'open beta di Diablo II Resurrected, senza rivelarne, però, i dettagli. Che arrivano adesso.

L'Open beta di Diablo II Resurrected ormai è vicinissima!

Fine settimana di accesso anticipato - 13 agosto, 19:00 - I fan che hanno prenotato Diablo II: Resurrected o la Diablo Prime Evil Collection su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 o PlayStation 4 potranno accedere in anticipo al gioco durante questo periodo.

- I fan che hanno prenotato Diablo II: Resurrected o la Diablo Prime Evil Collection su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 o PlayStation 4 potranno accedere in anticipo al gioco durante questo periodo. Fine settimana di open beta - 20 agosto, 19:00 - Durante questo periodo, tutti i giocatori potranno provare la beta di Diablo II: Resurrected semplicemente scaricando il gioco su PC, Xbox o PlayStation nel fine settimana. I giocatori potranno provare il cross-play tra piattaforme.

Entrambe le fasi dell'open beta includeranno due classi aggiuntive per i giocatori. Il possente e corazzato Paladino e il feroce Druido mutaforma saranno disponibili assieme al Barbaro, all'Amazzone e all'Incantatrice. Inoltre, l'open beta permetterà il multigiocatore online fino a otto giocatori per affrontare assieme le forze degli Inferi e persino scontrarsi nel PvP.

Nonostante la beta sarà limitata ai primi due atti del gioco, non ci sarà limite di livello. Per ulteriori dettagli sull'open beta vi rimandiamo al post nel blog di Blizzard.