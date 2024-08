Black Myth: Wukong, un benchmark per sapere come gira sul vostro PC

Black Myth: Wukong sta per arrivare in commercio ma potete già testarlo sui vostri PC grazie a un tool di benchmark pubblicato da Game Science su Steam.

Game Science ha pubblicato su Steam il "Black Myth: Wukong Benchmark Tool", un'applicazione di benchmark per PC che consente ai videogiocatori di valutare se hanno un sistema in grado di garantire buone prestazioni con "Black Myth: Wukong".

Una volta scaricato il tool, è possibile modificare le impostazioni grafiche e la risoluzione per capire non solo se potete giocare ai massimi dettagli, ma con quali fps. Nel caso in cui il vostro hardware non ve lo consenta, potete svolgere test fino a trovare la giusta combinazione in grado di darvi le prestazioni desiderate.

Questo tool dà modo a tutti di prendere contatto con la grafica del gioco e valutare se il proprio PC è sufficiente per una buona esperienza oppure è necessario rimandare l'acquisto del titolo in seguito a un upgrade della GPU o di altri componenti. Il test supporta DLSS, FSR e XeSS di ultima generazione, nonché il path tracing.

Black Myth: Wukong è entrato ufficialmente in fase gold e sarà disponibile su PC e PS5 dal 20 agosto, mentre una versione Xbox Series X|S arriverà in seguito.