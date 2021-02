Black Myth: Wukong, l'action cinese torna a stupire con un nuovo trailer

La scorsa estate vi avevamo parlato di Black Myth: Wukong, sorprendente action RPG sviluppato dal team indipendente di Game Science. L'annuncio era arrivato con un corposo trailer gameplay che vede protagonista Sun Wukong, altresì noto come il Re Scimmia.

Con l'ingresso nell'anno del Bufalo, lo sviluppatore cinese ha deciso di celebrare il capodanno lunare con un nuovo filmato dedicato a Black Myth, con clip inedite tratte dalla campagna.

Black Myth: nel 2023 seguiremo il viaggio di Wukong



L'ultimo trailer di Black Myth ci porta in una regione desertica, un setting affascinante e ricco di dettagli. Vediamo nuovamente Wukong in azione, impegnato ad affrontare creature di ogni tipo sfruttando le sue abilità: in un determinato frangente, ad esempio, possiamo osservare uno speciale incantesimo che trasformerà il nostro eroe in un autentico masso ambulante, capace di respingere gli attacchi in arrivo e di immobilizzare i nemici.

Nel medesimo filmato ci imbattiamo in un paio di boss fight, ma, come sottolineano gli stessi sviluppatori, il trailer non contiene elementi di trama e, dunque, potenziali spoiler.

Un'altra informazione particolarmente importante offertaci dal trailer riguarda la data di uscita. Non abbiamo ancora una finestra ben definita, ma Game Science ci anticipa che Black Myth: Wukong - basato, ricordiamo, su Unreal Engine 4 - verrà rilasciato nel corso del 2023. Insomma, ci toccherà attendere ancora un paio di anni prima di poter vestire i panni del Re Scimmia.

Ricordiamo che l'avventura del developer cinese è liberamente ispirata a Il viaggio in Occidente di Wu Cheng'en, uno dei Quattro Grandi Romanzi classici della letteratura cinese. Altra fonte d'ispirazione è God of War (2018), reboot dell'omonima saga di Santa Monica Studios, da cui Black Myth avrebbe ereditato l'utilizzo della "one-shot camera".