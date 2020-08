Black Myth: Wu Kong, l'action RPG viene annunciato con un sorprendente trailer gameplay

Con un ghiotto filmato gameplay di ben 13 minuti, lo studio cinese Game Science (Art of War: Red Tides) ha annunciato il suo nuovo, ambizioso progetto. Parliamo di Black Myth: Wu Kong, action RPG ispirato a Il viaggio in Occidente di Wú Chéng’ēn, un titolo che sembra avere tutte le carte in regola per diventare una delle prossime hit del panorama videoludico.

Dalla Cina un promettente action RPG realizzato con Unreal Engine 4

Black Myth: Wu Kong si presenta come un adrenalinico action/adventure con determinati elementi da GdR, come la possibilità di acquisire e gestire - a quanto pare - una serie di abilità da impiegare negli scontri. Impersoneremo un monaco guerriero dalle sembianze scimmiesche, che affronterà una serie di ostacoli danzando sul campo di battaglia.

Il cuore pulsante della produzione targata Game Science è l'Unreal Engine 4; non parliamo dunque della quinta versione vista in azione sull'hardware di PS5, bensì del medesimo engine che possiamo già trovare in dozzine di giochi tripla-A. In ogni caso, Black Myth: Wu Kong mette in mostra un comparto tecnico di tutto rispetto, con modelli estremamente dettagliati e animazioni fluide, così come una realistica gestione della fisica.

Il trailer - tratto da una versione pre-Alpha del gioco - ci mostra una serie di battaglie e persino una corposa boss fight, durante la quale il protagonista scatena le sue abilità più formidabili. Durante gli ultimi secondi del filmato assistiamo ad alcune scene aggiuntive tratte dalla campagna, che sembrano suggerire un particolare focus sulla narrazione.

Da non sottovalutare neanche l'ipnotica ambientazione, a cui possiamo dare un ulteriore sguardo ravvicinato in un secondo trailer diffuso poche ore fa.

Sappiamo che Black Myth: Wu Kong approderà prossimamente su PC, ma Game Science non ha voluto specificare una specifica finestra di lancio, né ha accennato a un possibile debutto del gioco su console. A nostro parere, è probabile che il titolo possa arrivare anche sulle future piattaforme di Sony e Microsoft (PS5 e Xbox Series X).