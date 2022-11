Black Friday Amazon, le migliori offerte gaming: Xbox Series S in sconto, anche giochi e periferiche. Logitech G PRO a meno di 70 euro!

In occasione del 'vero' Black Friday di Amazon.it, il marketplace propone una vasta selezione di prodotti gaming in offerta. Tra le proposte più accattivanti ci sono anche le console next-gen, in particolare quelle di Microsoft. Ecco dunque che troviamo la piccola, e formidabile, Xbox Series S al minimo storico: è in vendita a 248,99€ (invece di 299,99€), con uno sconto del 17%.

Disponibile anche l'ammiraglia Xbox Series X - a dispetto della rivale PlayStation 5, ancora difficile da reperire su Amazon o presso altri rivenditori online. Restando in ambito Xbox, il Controller Wireless di Microsoft viene venduto a poco più di 40€ (-39%)

Non possono mancare tanti videogiochi in promozione, non solo per Xbox. Uno dei bestseller del catalogo PlayStation vede infatti un importante taglio di prezzo: The Last of Us Parte II è in vendita a meno di 10€ nella versione Standard per PS4. Gli appassionati dei titoli sportivi potranno invece approfittare di golosi sconti sulle simulazioni più recenti: per i fan del calcio c'è FIFA 23 (-36%), mentre gli amanti della pallacanestro troveranno NBA 2K22 (-59%).

Per il Black Friday ci sono diverse offerte intriganti anche per gli utenti di Nintendo Switch, o per gli aspiranti tali. Oltre a trovare un piccolo sconto sul primo modello della console ibrida, ci sono molti popolari titoli lanciati esclusivamente su Switch. I tagli di prezzo più importanti riguardano Mario Kart 8 Deluxe (-25%), The Legend of Zelda Breath of the Wild (-22%) e il più recente Nintendo Switch Sports (-20%) - quest'ultimo include la speciale fascia con cui posizionare il Joy-Con sulla propria gamba, per immergersi totalmente negli sport del gioco.

Che siate utenti Xbox, PlayStation, Switch o PC, in promozione c'è anche una variegata gamma di periferiche da collegare alla propria macchina da gioco. Particolare attenzione è rivolta alle cuffie da gaming, tra i prodotti più richiesti sul marketplace di Amazon. Tra le proposte delle grandi marche ci sono quelle di Logitech, con le nuove G733 Lightspeed a meno di 110€ (-35%) e con le eccellenti ASTRO A10 vendute a circa 40€ (-38%). Vi segnaliamo anche le ottime Cloud Stringer Core di HyperX - per PS5, PS4 e PC - scontate del 44%.

Presenti anche diversi modelli di mouse e tastiere per il gaming su PC. Interessanti gli sconti sull'intramontabile Logitech G402 (-59%) e sui bestseller targati Razer, come il potente DeathAdder V2 Pro (-45%) e l'ultra-versatile Viper Ultimate.

Fuori di testa lo sconto sulla tastiera meccanica G PRO TKL di Logitech, in vendita a meno di 70€ (invece di 134,99€). Per chi vuole delle opzioni ancora più economiche c'è un'altra tastiera meccanica a soli 35,99€ (-40%), di Blooth, e la Cynosa Lite di Razer a meno di 25€.