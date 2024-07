Bioshock: il film si farà, ma i fan (purtroppo) dovranno rivedere le loro aspettative

Roy Lee ha annunciato che il budget per il film di Bioshock è stato fortemente ridotto da Netflix. La pellicola non sarà ambiziosa come nel progetto originale, ma sarà più un "punto di vista personale".

Annunciato nel 2022, il film di Bioshock, basato sull'omonimo franchise videoludico di 2K, ha lasciato con il fiato sospeso i fan. In occasione del San Diego Comic-Con è tornato a parlarne Roy Lee, uno dei produttori, il quale ha chiarito che il budget è stato fortemente ridimensionato.

Lee ha spiegato che Netflix ha ridotto drasticamente il budget, ragione per cui verrà realizzata una pellicola molto meno ambiziosa rispetto a quello che era il progetto originale. Lo stesso produttore, parlando al panel Producer to Producer della manifestazione, è apparso deluso da questi cambiamenti.

"Il nuovo piano per la produzione ha ridotto il budget. Quindi stiamo realizzando una versione più piccola" ha spiegato Lee. "Rappresenterà più un punto di vista personale che non un progetto grande e maestoso". Una notizia che di certo non farà felici i fan in attesa di una ricostruzione fedele e immersiva di Rapture.

Nel frattempo, Francis Lawrence è stato confermato alla regia, ma non sappiamo se sarà ancora Michael Green, sceneggiatore di Logan e Blade Runner 2049, a occuparsi dello script. Peraltro, la pellicola avrebbe dovuto rappresentare un fedele adattamento del primo titolo della saga videoludica rilasciato nel 2007, ma con alcuni colpi di scena inediti per rendere il film una nuova esperienza anche per chi aveva già completato il gioco.

"Oh, abbiamo alcuni piccoli elementi nuovi, sì. Voglio dire, si tratta in ogni caso del primo gioco, quindi saremo molto fedeli [alla trama]. In sostanza, non stiamo danneggiando il canone in nessun modo. Ma abbiamo qualche piccolo, nuovo colpo di scena che sorprenderà i fan, ma è tutto coerente. Abbiamo una sceneggiatura davvero buona, sono molto entusiasta" dichiarò Lawrence a GamesRadar+ lo scorso anno.

Sfortunatamente, pare che l'entusiasmo si sia leggermente affievolito. Peraltro, ad oggi, manca ancora una data d'uscita; quindi, il pericolo che il film venga cancellato è tutt'altro che scongiurato.