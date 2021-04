Black Desert Online: l'MMO è gratis per gli abbonati di Amazon Prime

Gli amanti degli MMORPG conosceranno bene il nome di Black Desert Online. Parliamo dell'avvincente gioco di ruolo online sviluppato e pubblicato da Pearl Abyss, che ha recentemente annunciato una speciale collaborazione con Amazon.

Tramite il programma Prime Gaming, tutti gli abbonati al servizio hanno la possibilità di riscattare gratuitamente una copia di BDO, ma solo per un periodo limitato.

Prime Gaming: come riscattare Black Desert Online (PC)

A partire dallo scorso 7 aprile, gli utenti abbonati ad Amazon Prime hanno la possibilità di ottenere una copia PC di Black Desert Online senza costi aggiuntivi. In aggiunta al gioco gratuito, i membri Prime potranno riscattare ricompense esclusive ogni mese, anche per console.

Per la precisione, chiunque abbia un account Prime Gaming e risiede in Nord America, Europa e Oceania avrà accesso alla copia gratuita e a un pet che accompagnerà i giocatori nello sconfinato mondo fantasy concepito da Pearl Abyss. Tra le ricompense già disponibili troviamo anche la Maid Fairy Irene, che consentirà agli avventurieri di immagazzinare le risorse più importanti e di trasportarle più facilmente all'interno dell'open world.

I giocatori di Black Desert Online e gli aspiranti tali possono visitare questa pagina per seguire le istruzioni dettate da Amazon e ottenere le ricompense disponibili. Gli utenti Prime Gaming potranno ottenere BDO gratuitamente solo fino al 5 maggio 2021 .

Al momento, gli utenti PC dell'MMORPG hanno nuovamente la possibilità di partecipare al torneo PVP "Arena of Arsha" e provare a conquistare i numerosi premi messi in palio. Pearl Abyss ci ricorda che gli utenti console possono invece accedere a una serie di eventi dedicati al nuovo personaggio del roster: Sage. Dopo aver completato la relativa quest sarà possibile riscattare diversi item aggiuntivi, tra cui un Value Package di 7 giorni. Coloro che raggiungeranno il livello 62 con Sage entro il 28 aprile avranno diritto a ulteriore loot, come lingotti d'oro e pezzi di armatura.