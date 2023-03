BioWare: il focus passa da Mass Effect a Dragon Age per Dreadwolf

Il prossimo capitolo di Mass Effect è ancora in pre-produzione, con un piccolo team che vi sta lavorando. Allo stesso tempo, EA e BioWare hanno la necessità di sveltire i lavori su Dragon Age: Dreadwolf, atteso sequel di Inquisition già annunciato ufficialmente, e per questo hanno deciso di spostare parte delle risorse dal team che si occupa del primo a quello che sta lavorando sul secondo.

Inoltre, alcuni volti noti del passato di Dragon Age torneranno a occuparsi del franchise. È il caso del producer Mark Darrah, il quale ha già lavorato su Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Dragon Age: Inquisition e Anthem, che per Dreadwolf assumerà un ruolo da consulente. "Continuiamo il nostro lavoro di perfezionamento di Dreadwolf e ci concentriamo sugli aspetti che contano di più per i fan" ha detto Gary McKay, General Manager di BioWare, a GamesBeat. "Mentre colleghiamo ulteriormente questa nuova esperienza con l'eredità della serie, Mark Darrah si unirà al team come consulente, portando con sé anni di esperienza sul franchise Dragon Age. Siamo orgogliosi di avere questo team, con una forte leadership al timone, che lavora insieme per realizzare la visione che abbiamo per il gioco".

Darrah ha lasciato lo studio nel 2020 insieme a Casey Hudson, il game director storico di Mass Effect, ma il ritorno di un veterano della serie dovrebbe essere una buona notizia per i fan di Dragon Age. Soprattutto, alla luce dei recenti problemi a cui BioWare è andata incontro, con Mass Effect Andromeda non accolto sempre positivamente dai fan e il fallimento di Anthem.

Dragon Age: Dreadwolf è in post-produzione da settembre mentre McKay lo scorso ottobre annunciava che il gioco aveva raggiunto il suo traguardo alfa ed era giocabile dall'inizio alla fine. Al momento non c'è una possibile data di rilascio.