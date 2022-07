Bimbo in arrivo? Ecco 30 nomi ispirati ai videogiochi che potete dare ai vostri figli

L'estate, così come la fine dell'anno, è un buon periodo per stilare classifiche leggere e divertenti. Il sito Ebuyer, ad esempio, ha creato una lista di 30 nomi per bambini ispirati ai personaggi dei videogiochi. Nell'elenco troviamo nomi femminili, maschili e genderless, come Phoenix di Ace Attorney e Sora di Kingdom of Hearts.

Con un sempre maggior numero di videogiocatori nel mondo, le coppie potrebbero trovare il nome ideale per il pargolo uscendo un po' dai nomi classici (o anche quelli strampalati coniati ex novo) per esplorare la narrativa offerta da alcune delle opere videoludiche più e meno famose. Vediamo insieme le proposte, alcune certamente valide mentre altre un po' tirate per i capelli, partendo dai nomi femminili:

Ada, Resident Evil

Athena, Athena

Cassie, Mortal Combat

Ciri, The Witcher

Epona, Legend of Zelda

Farah, Prince of Persia

Freya, God Of War

Jade, Beyond Good and Evil

Lara, Tomb Raider

Morrigan, Darkstalkers: The Night Warriors

Peach, Super Mario

"Athena è il personaggio principale dell'omonimo gioco, che è stato il primo ad avere una protagonista femminile", spiga Ebuyer. "Il nome stesso significa "Dea della Saggezza", quindi è perfetto per una ragazza intelligente! La principessa Peach di Super Mario è descritta come un'anima gentile, mentre Lara di Tomb Raider potrebbe apparire come l'esatto opposto: una donna feroce, che vaga per il mondo seguendo le sue avventure".

E se invece vi nasce un bambino? Ecco i nomi tra cui scegliere:

Cecil, Final Fantasy IV

Cortez, Timesplitters 2

Dante, Devil May Cry

Geralt, The Witcher

Jago, Killer Instinct

Kain, Legacy of Kain

Mario, Super Mario

Raiden, Mortal Combat

Ryu, Street Fighter

Yoshi, Super Mario

Tra il classico Mario e il sempre più popolare Geralt, Ryu (drago) e Yoshi potrebbero essere scelte spiazzanti ma accettabili. Veniamo, infine, ai nomi genderless, adottabili sia da un bambino che da una bambina:

Alyx, Half-Life

Ash, Wandersong

Phoenix, Ace Attorney

Red, Super Smash Bros

Raven, Gravity Rush

Samus, Metroid

Sunny, Metal Gear Solid 4

Yuri, Art of Fighting

Sora, Kingdom Hearts

E voi, quale nome tratto dai videogiochi dareste a vostro figlio / figlia?