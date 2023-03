Beta di Diablo IV: ecco quando partirà il download anticipato

Blizzard ha comunicato le date nelle quali sarà possibile scaricare i client di gioco per la Open Beta di Diablo IV. Il download anticipato per l'accesso anticipato avrà inizio il 15 marzo alle 18:00 CET. Il download anticipato per l'Open Beta, invece, avrà inizio il 22 marzo alle 18:00 CET. Come precedentemente annunciato, il fine settimana di accesso anticipato va dal 17 al 19 marzo, mentre l'Open Beta sarà disponibile dal 24 al 26 marzo.

Fra i contenuti presenti nelle beta, sarà possibile esplorare le innevate Vette Frantumate dove si troverà Kyovashad, una zona sicura tra le montagne, e svariate missioni secondarie da affrontare lungo il viaggio che porterà a scoprire la storia principale. Sarà possibile anche scoprire la missione secondaria Guardaboschi di Nevesk, che si può trovare nei pressi del borgo di Nevesk.

Inoltre, ci saranno spedizioni ed eventi sparsi per il territorio. Gli eventi mondiali sono piccole istanze che si presenteranno a caso tra le zone e varieranno dallo scortare un'anima perduta al saziare degli obelischi assetati di sangue. Gli eventi legione sono istanze più lunghe che metteranno alla prova i giocatori con orde di demoni. Sarà possibile cercarli dopo aver conquistato le Roccaforti.

Ashava, il boss mondiale per l'accesso anticipato e l'open beta, emergerà tra le Vette Frantumate. Sarà possibile radunare degli amici per sfidare questa terrificante creatura il 18 marzo e il 25 marzo alle 19:00 e 21:00, il 19 marzo e il 26 marzo alle 7:00 e alle 9:00 CET. I forum di Diablo IV, inoltre, saranno disponibili nella sezione del forum a partire dal 17 marzo per chiunque voglia segnalare errori e fornire feedback.

Ci sarà anche una diretta live della community il 24 marzo alle 20:00 CET per scoprire trucchi e ricevere consigli direttamente dai creatori del gioco. Per altre informazioni vi rimandiamo alla guida ufficiale dell'Open Beta.