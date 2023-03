Diablo IV: informazioni sull'accesso anticipato alla Open Beta e diretta con gli sviluppatori

Ci avviciniamo all'atteso momento della Open Beta di Diablo IV, uno dei rilasci più importanti per gli appassionati di RPG per PC. Il direttore di gioco Joe Shely, il capo progettista dei sistemi Meng Song e il progettista del mondo Art Peshkov si sono riuniti per una diretta esclusiva e parlare della beta, comunicando che il fine settimana di accesso anticipato va dal 17 al 19 marzo, mentre l'Open Beta sarà disponibile dal 24 al 26 marzo. Più a ridosso dell'inizio dell'Open Beta, Blizzard comunicherà anche i dettagli sul download anticipato.

Ecco il riassunto della diretta con il team di sviluppo:

Sono stati annunciati nuovi dettagli sulla open beta per PC , oltre alla ricompensa, la Sacca del Lupo della Beta , che permette agli appassionati di dimostrare di aver partecipato ai fine settimana della open beta e dell'accesso anticipato

Durante il fine settimana dell'accesso anticipato saranno disponibili solo le classi Tagliagole, Incantatore e Barbaro, mentre le classi Negromante e Druido verranno aggiunte nell'Open Beta. Durante questo periodo si possono creare fino a 10 personaggi e provare diversi eroi e stili di gioco.

Il sistema Armatura del gioco è stato mostrato nel dettaglio, delineando le origini e gli obiettivi della funzione.

del gioco è stato mostrato nel dettaglio, delineando le origini e gli obiettivi della funzione. Si potrà sfidare un boss del mondo gargantuesco per ottenere ricompense.

L'opzione cooperativa "da divano" permetterà di affrontare le sfide con un'amica o un amico.

Le Roccaforti, occupate dal male, si possono conquistare per migliorare il mondo in maniera permanente. Possono trasformarsi in città, ospitare nuovi crocevia o diventare un punto di ritrovo locale per gli eventi.

, occupate dal male, si possono conquistare per migliorare il mondo in maniera permanente. Possono trasformarsi in città, ospitare nuovi crocevia o diventare un punto di ritrovo locale per gli eventi. Tutti i progressi fatti durante il fine settimana di accesso anticipato verranno conservati per il fine settimana della open beta. Tutti i personaggi verranno eliminati al termine della beta. Infine, si terrà una live per la community intitolata “Community Play Livestream" il 24 marzo.

Il blog post originale si trova qui, mentre tutti i dettagli sulla Open Beta sono reperibili a questo indirizzo. Infine, non perdete l'ultimo spettacolare dietro le quinte di Diablo IV.