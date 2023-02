Diablo IV: rilasciato nuovo dietro le quinte con sequenze di gioco spettacolari

Nel nuovo dietro le quinte di Diablo IV i membri del team di sviluppo discutono come giocatori e giocatrici potranno gettarsi in un'esperienza immersiva e come hanno creato la versione più oscura ed espansa di Sanctuarium della serie. Lo stile artistico di Diablo IV è oscuro e macabro, per diversi versi reminiscente dell'atmosfera raccapricciante di Diablo II, apprendiamo da Blizzard.

Ci sono cinque zone uniche, ognuna coi propri ambienti cupi e spedizioni a tema abbinate. "Un obiettivo artistico è stato assicurarci che ogni scena sembrasse un quadro, per cui ogni colore e trama sono stati scelti meticolosamente per ottenere il cupo risultato di progettazione" ci fanno sapere gli sviluppatori. "Ogni mostro all'interno della versione di Sanctuarium di Diablo IV è stato realizzato accuratamente perché risulti la versione più oscura e orripilante di sé mai vista prima".

C'è un sacco da fare a Sanctuarium, dal combattere orde di nemici e proteggere i borghi rifugio, al completare missioni secondarie e conquistare spedizioni. Si potrà viaggiare ininterrottamente tra le zone, mentre il mondo esplorabile sarà pieno di contenuti da scoprire. Per maggiori dettagli è possibile visitare il blogpost.

L'early access di Diablo IV partirà il prossimo 17 marzo, come da recenti annunci di Blizzard. L'uscita ufficiale del gioco, invece, è prevista per il 6 giugno.