Beneficenza per l'Ucraina: su Humble Bundle si possono acquistare 123 contenuti per 36,39 euro

123 contenuti di gioco che normalmente hanno un valore di 2.330,13 € possono essere adesso acquistati su Humble Bundle per 36,39 €. Questa è la cifra minima richiesta ma, come sempre accade con le iniziative di beneficenza di Humble Bundle, i giocatori possono scegliere quanto pagare. "Più paghi, più sostieni una buona causa" si legge sul sito di Humble Bundle.

Stand with Ukraine Bundle: raccolti più di 11 milioni di euro

Fra i 123 contenuti alcuni sono dei DLC o degli oggetti in-game, ma molti altri sono dei giochi completi. Fra gli altri, troviamo Back 4 Blood, Metro Exudos, Max Payne 3, Sunset Overdrive, Quantum Break, Fable Anniversary e This War of Mine.

Un'iniziativa lodevole da parte di Humble Bundle, che ovviamente ci ha abituato a opere di beneficenza come questa, con la differenza che ora ci si rivolge a uno scenario di guerra ben preciso, quello della crisi in Ucraina. Inoltre, questa volta il 100% degli introiti sarà devoluto in beneficenza, mentre normalmente Humble Bundle contribuisce devolvendo una parte del ricavato all'organizzazione benefica. Diverse organizzazioni benefiche rilevanti aderiscono all'iniziativa, come Razom for Ukraine, International Rescue Committee (IRC), International Medical Corps e Direct Relief.

"La nostra missione è quella di promuovere la beneficenza e allo stesso tempo fornire straordinari contenuti alla clientela a prezzi vantaggiosi" si legge sul sito di Humble Bundle. "Siamo partiti nel 2010 con un singolo Humble Indie Bundle di due settimane, ma siamo umilmente cresciuti fino a diventare un negozio pieno di giochi e bundle, un servizio di abbonamento ai giochi, un editore di giochi e altro ancora". Il pacchetto, definito Stand with Ukraine Bundle, ha portato a donazioni per oltre 11 milioni di euro nel momento in cui scriviamo, secondo quanto fa sapere la stessa Humble Bundle.

Humble Bundle rende nota anche la lista dei principali contributori, con alcuni di loro che sono arrivati a donare 10 mila dollari. Il prezzo medio d'acquisto in questo momento è di 39,94 €.