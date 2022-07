Bayonetta 3 ha una data di uscita: a ottobre su Nintendo Switch, ecco il trailer

Dopo una lunga attesa, i fan di Bayonetta si apprestano a impersonare ancora una volta l'inarrestabile Strega di Umbra. Nintendo ha infatti annunciato la data di uscita di Bayonetta 3, terzo capitolo sviluppato da Platinum Games in esclusiva per Switch.

L'annuncio arriva con uno spettacolare trailer dedicato all'adrenalinico action/adventure, con inedite sequenze di gameplay e cutscene tratte dalla nuova campagna.

Il ritorno di Bayonetta: il terzo capitolo arriverà il 28 ottobre

"La strega sta per tornare! Evoca demoni e combatti con stile in Bayonetta 3 per Nintendo Switch, in arrivo il 28 ottobre!", così recita il comunicato condiviso da Nintendo.

Nel terzo capitolo, la Strega di Umbra avrà il compito di fermare gli homunculus, armi biologiche create dall'uomo che stanno seminando morte e distruzione. Tra le novità svelate dal trailer, la presenza di altre Bayonetta che potremo controllare nel corso dell'avventura: "Combattendo nelle strade di Tokyo, sulle montagne della Cina e in molti altri luoghi, i giocatori incontreranno una vera e propria congrega di altre Bayonetta, una più affascinante della precedente. Riuscirà questa alleanza arcana a salvare la realtà dalla distruzione? [...]".

A tal proposito, nel filmato pubblicato da Nintendo possiamo vedere in azione Viola, nuovo personaggio giocabile di Bayonetta 3. Parliamo di "un'apprendista strega pronta ad affrontare gli homunculus a colpi di spada a fianco del lunatico Cheshire, il suo demone felino".

Al lancio del gioco, previsto per il 28 ottobre 2022, gli utenti avranno la possibilità di acquistare il gioco nella versione standard o la Trinity Masquerade Edition. Quest'ultima include un artbook a colori di 200 pagine, contenente illustrazioni di Bayonetta 3 e tre copertine ispirate alla trilogia di Platinum Games (una per ogni gioco). Il pre-order non è ancora disponibile.

Le novità non terminano qui: dal 30 settembre sarà inoltre disponibile una versione su scheda del capitolo originale di Bayonetta, adattato per Nintendo Switch.