Battlefield V ora costa 15 su Humble Bundle

Prezzo molto interessante su Humble Store per Battlefield V, l'ultimo sparatutto rilasciato da DICE ambientato nel secondo conflitto mondiale. Se normalmente viene venduto a 39,99 €, solo per il fine settimana in corso viene praticata una riduzione di prezzo a 14,79 €. Si tratta di uno sconto del 63% valido ancora per 3 giorni.

Potete acquistare Battlefield V a 14,79 € su Humble Store a questo indirizzo. Per verificare come Battlefield V cambia grazie al Ray Tracing cliccate qui.

Non si tratta dell'unico gioco EA in promozione, perché ci sono sconti su A Way Out (-60%, 11,99 €), Anthem (-85%, 8,99 €), Battlefield 1 (-75%, 4,99 €), Battlefield 4 (-75, 4,99 €), Need for Speed Heat (-50%, 29,99 €) e FIFA 20 (-67%, 19,79 €). FIFA 20 per PC viene venduto a 20 Euro anche su Amazon. Per accedere alle altre promozioni EA su Humble Store, invece, cliccate qui.