Battlefield 2042 non piace, più di 100.000 persone rivogliono indietro i soldi

Su change.org si sta facendo strada una petizione in cui si chiede a Electronic Arts di offrire un rimborso completo ai giocatori di Battlefield 2042 (su tutte le piattaforme) che sono rimasti delusi dall'ultima produzione di DICE. Arrivata a oltre 100.000 firme, la petizione sembra totalmente snobbare le ammissioni del publisher e le promesse di intervento volte a rendere l'esperienza di gioco migliore.

L'uscita di Battlefield 2042 viene definita nel testo della petizione come "una presa in giro" e si parla anche di "falsa pubblicità". "Battlefield 2042 è costato ai consumatori milioni di dollari di danni e ha fatto infuriare migliaia di clienti in tutto il mondo" che si aspettavano un gioco con molti meno bug e con diverse modalità e funzionalità sin dal debutto.

"Electronic Arts e DICE non hanno mantenuto molte promesse e il gioco era ingiocabile al lancio. Ancora oggi presenta bug che alterano profondamente l'esperienza di gioco tanto da essere considerata una versione incompiuta da molti membri della community. In effetti, Battlefield 2042 è stato realizzato così male che persino Steam consente ai clienti di ottenere un rimborso completo".

L'obiettivo di chi ha creato la petizione è quella di sollecitare in EA una reazione stile "Cyberpunk 2077", inducendola ad aprire i rimborsi a tutte quelle persone che non reputano il gioco al livello delle aspettative. "Firmare questa petizione vi avvicinerà a ottenere un rimborso per Battlefield 2042. Supponiamo che questa petizione riceva 50.000 firme o più. In tal caso, uno dei migliori avvocati nell'ambito delle class action del Paese è disposto ad affrontare il nostro caso contro EA".

Non sappiamo se quella dell'avvocato sia una boutade o altro, ma certamente la petizione sta raccogliendo consensi. "La comunità gaming non dovrebbe tollerare questi abusi e prepotenze da parte di società multimiliardarie che realizzano giochi incompiuti e falsa pubblicità", conclude la petizione.

Come detto, EA si è detta delusa di come il gioco è arrivato sul mercato, tanto da aver rivoluzionato i vertici del franchise mettendo al comando Vince Zampella, fondatore di Infinity Ward e considerato il papà di Call of Duty. Vedremo se questa petizione cadrà nel nuovo oppure no, ma se non altro è sintomatica della grande delusione di buona parte dei fedelissimi di questo FPS. L'unica cosa certa è che Battlefield 2042 si trova al 12 posto della Hall of Shame dei giochi Steam, guidata ovviamente dal disastroso eFootball 2022.