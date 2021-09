Battlefield 2042: date e orari della Open Beta e i requisiti della versione PC

Due settimane fa, Electronic Arts ha annunciato il rinvio di Battlefield 2042: il first-person shooter non sarà disponibile dal 22 ottobre, bensì dal prossimo 19 novembre. In compenso, i giocatori potranno ingannare l'attesa grazie all'imminente Open Beta: qui sarà possibile provare in anteprima la modalità Conquista e, dunque, le colossali battaglie a 128 giocatori - almeno su PC e console next-gen. Ecco date e orari del primo appuntamento con Battlefield 2042.

Open Beta: dall'8 ottobre per tutti i giocatori console e PC

Come annunciato da Electronic Arts e DICE, il Beta Test di Battlefield 2042 verrà inaugurato alle 9.00 (ora italiana) del prossimo 8 ottobre su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. La sessione si concluderà il 10 ottobre, allo stesso orario.

Gli utenti iscritti a EA Play, così come i giocatori che hanno preordinato Battlefield 2042, otterranno un accesso anticipato di due giorni: per loro la Open Beta avrà inizio il 6 ottobre. Il preload del gioco sarà invece disponibile per tutti da martedì 5 ottobre. Riassumendo:

Durata: 5-10 ottobre, 2021

5 ottobre: download disponibile per tutti i giocatori

6-9 ottobre: finestra di accesso anticipato (attivo dal 6 ottobre, ore 9.00)

8-9 ottobre: accesso libero (attivo dall'8 ottobre, ore 9.00)

10 ottobre, ore 9.00: fine della Open Beta

Durante la Beta sarà possibile provare la modalità Conquista sulla mappa Orbitale, la stessa che abbiamo visto nel primo spettacolare trailer del nuovo capitolo di Battlefield. In quest'occasione i giocatori potranno impersonare uno dei quattro specialisti del roster di gioco: l'ingegnere russo Boris, il sudafricano Casper, il medico Falck e l'escursionista Mackay. "Ambientata a Kourou, nella Guyana francese, la mappa Orbitale di Battlefield 2042 permette ai giocatori di sperimentare una corsa contro il tempo in condizioni ostili mentre combattono intorno al sito di un imminente lancio di un razzo", recita il comunicato ufficiale diramato da EA.

La mappa Orbitale è stata concepita per ospitare un gran numero di giocatori: sono infatti 128 gli utenti che potranno partecipare alle epiche battaglie di Conquista, almeno su PC e sulle console di ultima generazione (PlayStation 5, Xbox Series X e Series S). Ricordiamo, infatti, che su PlayStation 4 e Xbox One il numero di giocatori è limitato a 64 utenti per lobby.

Battlefield 2042: 100GB di spazio richiesti su PC per la Beta



Con l'annuncio della Open Beta, Electronic Arts e DICE hanno anche svelato le specifiche tecniche della versione PC (Windows 10). Con ogni probabilità, i requisiti della Open Beta rispecchieranno quelli della versione finale del gioco in arrivo a novembre.

Partiamo dal presupposto che questa versione preliminare di Battlefield 2042 andrà a occupare 100GB sul vostro hard disk (o SSD), preparatevi dunque a fare un po' di spazio. I requisiti minimi non sono troppo esigenti, ma non saranno alla portata di tutti: la produzione cross-gen richiede un processore con una frequenza base di 3,50 GHz, come un Intel Core i5-6600K o un AMD Ryzen 5 3600, affiancato da una scheda video con almeno 4GB di VRAM, quale può essere una Nvidia GeForce GTX 1050 Ti o una AMD Radeon RX 560.

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

CPU: Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 3600

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti o AMD Radeon RX 560

RAM: 8GB

DirectX: 12

Storage: 100GB

Per la migliore esperienza grafica, DICE consiglia l'utilizzo di un Intel Core i7-4790 o un AMD Ryzen 7 2700X, abbinato a una scheda video di ultima generazione, come una Nvidia GeForce RTX 3060 o una AMD Radeon RX 6600 XT - per chi ha la fortuna di possederne una.

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

CPU: Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 7 2700X

GPU: Nvidia RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600 XT

RAM: 8GB

DirectX: 12

Storage: 100GB (SSD)

Battlefield 2042 è già disponibile per il preordine e, ricordiamo, debutterà nei negozi e negli store online il prossimo 19 novembre, al prezzo consigliato di €59,99 per PC, a €69,99 per Xbox One e PlayStation 4 e a €79,99 per Xbox Series X/S e PlayStation 5.