Battlefield 2042, Accesso Gratuito a dicembre su tutte le piattaforme

Il team di sviluppo di Battlefield 2042 ha condiviso un nuovo video in cui vengono annunciate le date dell'Accesso Gratuito al titolo. Ai giocatori verrà data la possibilità di provare il gioco e tutti i contenuti aggiornati per circa una settimana su ogni piattaforma, con la possibilità di fruire anche delle funzionalità cross-play.

Tuttavia, va segnalato che i giocatori PlayStation riceveranno l'accesso al gioco in un periodo diverso rispetto agli utenti Xbox o Steam: per loro, infatti, il periodo sarà dal 16 al 23 dicembre prossimo. Per quanto riguarda gli utenti della console Microsoft, questi potranno giocare dal 1° al 4 dicembre, mentre quelli Steam dal 1° al 5 dicembre.

Tutti i giocatori che effettueranno l'accesso riceveranno il Pacchetto di Benvenuto che include una collezione di cosmetici e l'accesso agli operatori delle stagioni 1 e 2, Lis e Crawford. Potranno prendere parte alla battaglia in oltre 15 mappe, tra cui le quattro rielaborate rispetto al lancio. Infine, saranno disponibili più di 100 armi e gadget e oltre 40 veicoli in un totale di 6 modalità di gioco.

Chi deciderà di acquistare il gioco, manterrà tutti i progressi inclusi quelli del Battle Pass. Sarà possibile sbloccare, già durante il periodo gratuito, tutte le ricompense standard del pass battaglia oppure acquistare il Battle Pass Premium per ricevere anche quelle aggiuntive.

Per quanto riguarda i contenuti in arrivo nella Stagione 3, il video di cui sopra mostra solo una piccola parte di quanto sarà implementato. Questa, infatti, reintegra l'identità di classe, ovvero le quattro riconoscibili classi tradizionali di Battlefield, con una completa redistribuzione degli equipaggiamenti e delle attrezzature accessibili per ogni Specialista.

In arrivo anche le versioni rielaborate delle mappe Manifest e Breakaway, introdotte attraverso il flyover dei luoghi all'interno del video condiviso, e nuove armi Vault ottenibili durante la nuova stagione. Ulteriori informazioni saranno rilasciate all'interno del reveal completo che arriverà nelle prossime settimane.