Baldur's Gate 3 su Xbox, c'è ancora speranza per la co-op split-screen su Series S

Larian Studios e Microsoft continueranno a lavorare per implementare la modalità co-op in split-screen di Baldur's Gate 3 su Xbox Series S. Non è detto che centreranno l'obiettivo, ma è interessante vedere come le due società non abbiano mollato l'osso dopo aver deciso di far uscire il titolo - manca ancora una data ufficiale - sulla piattaforma nonostante la disparità di modalità su Xbox Series X e S.

Se le due società troveranno il modo di far funzionare a dovere la modalità in questione a fronte delle minori risorse di Xbox Series S, allora aspettatevi una patch che, con tutta probabilità, arriverà nel corso del 2024.

To answer some questions we're getting, we'll continue to work with Larian to explore the addition of split-screen on Series S post launch. — Xbox (@Xbox) August 25, 2023

Baldur's Gate 3 ha registrato un enorme successo su PC e il 6 settembre debutterà anche su PlayStation 5. Microsoft, e più precisamente il boss della divisione gaming Phil Spencer, ha deciso di fare un'eccezione alla sua regola che prevede la parità delle modalità dei giochi su Xbox Series X e S per accontentare i molti giocatori che vorrebbero mettere le mani sul titolo di Larian.

Baldur's Gate 3 arriverà quindi su Xbox entro fine 2023, in modo da capitalizzare meglio l'attenzione raccolta su PC. Per Microsoft questo incidente è un campanello d'allarme sulla longevità di Xbox Series S sul lungo termine, argomento che non può certo mettere in secondo piano visto il successo di quel modello di console: tra l'altro, tra pochi giorni, debutterà l'edizione Carbo Black con SSD da 1 TB.