Robocop: Rogue City è stato rimandato (ancora), l'attesa durerà due mesi in più

L'editore Nacon ha annunciato oggi un nuovo ritardo per Robocop Rogue City: la nuova data d'uscita è il 2 novembre 2023. Seppur nella descrizione del video appaia il 2024 come anno di rilascio, pare si tratti semplicemente di un refuso e l'uscita, almeno per ora, rimane fissata entro la fine di quest'anno.

Per compensare l'ulteriore attesa che affligge gli appassionati del cyberpoliziotto, Nacon ha rilasciato un nuovo trailer in cui viene presentata Olivia Blanche, psicologa della polizia che supporta Robocop durante la sua transizione da essere umano a ibrido metà uomo e metà macchina.

Nel filmato è possibile osservare sia le cinematiche che alcune fasi di gameplay che includono tanto gli scontri a fuoco quanto le fasi investigative. Saranno proprio questi due aspetti a caratterizzare l'intera avventura che si propone come una via di mezzo tra un fps e un titolo story-driven.

Caratteristica interessante è senza dubbio il ritorno di alcune vecchie conoscenze prese direttamente dai film originali degli anni '80. Tra queste fa il suo ritorno Peter Weller, attore che nel videogioco torna a dare il volto e la voce a Robocop.