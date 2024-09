Baldur's Gate 3: Patch 7 della prossima settimana introdurrà il supporto alle mod

La prossima settimana arriverà su PC la Patch 7 di Baldur's Gate 3, la quale introdurrà il supporto alle mod per PC, PS5 e Xbox. Tuttavia, al momento non è stato chiarito quando l'aggiornamento sarà rilasciato per le console.

La prossima settimana arriverà la Patch 7 di Baldur's Gate 3, la quale introdurrà diverse novità. Prima tra tutte, il supporto alle mod che sarà disponibile sia su PC che su console, anche se per queste ultime la Patch 7 arriverà in un secondo momento.

Come spiegato dagli sviluppatori, le mod verranno integrate direttamente nel gioco attraverso un modstore, in maniera speculare a quanto proposto da Bethesda con Fallout 4 o Starfield. Tuttavia, agli utenti PC sarà semplificata l'installazione di mod esterne scaricate da portali come Nexus Mods.

Alcune mod, infatti, non saranno disponibili dalla sezione interna al gioco per una buona ragione. Larian ha richiesto che le mod pubblicate ufficialmente siano compatibili anche con PlayStation 5 e Xbox Series X|S, di conseguenza quelle esclusive per PC richiederanno un download separato.

Il nuovo update include anche un aggiornamento per la modalità "schermo condiviso", miglioramenti al combattimento, correzioni di bug e l'introduzione di nuovi finali per le partite malvagie, tra cui uno fortemente ispirato a Berserk.

Sfortunatamente, per quanto riguarda gli utenti console, Larian non ha ancora condiviso una data di rilascio per la Patch 7. Inoltre, manca ancora il changelog completo che con tutta probabilità verrà pubblicato in concomitanza dell'aggiornamento. Questo significa che ulteriori informazioni arriveranno la prossima settimana.