Baldur's Gate 3: c'è una parte segreta di 2 ore che nessuno ha ancora trovato

Difficilmente Baldur's Gate 3 può essere completato in meno di 100 ore, a meno di saltare delle parti cruciali con conseguenze nella progressione del personaggio e del party di combattimento che, tra le altre cose, rendono più difficili i combattimenti nelle fasi conclusive. Ma i giocatori vogliono ancora di più, dopo che quasi tutti gli appassionati sono rimasti estremamente soddisfatti dal livello qualitativo dell'ultimo titolo di Larian Studios. Molti di loro hanno già iniziato una seconda run e sono in fervente attesa di un'espansione.

Quella rivelata da Neil Newbon, l'attore che interpreta l'elfo vampiro Astarion, non sarà un'espansione, ma potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa per i giocatori. Newbon, che evidentemente non può divulgare dettagli riservati, è stato molto criptico, lasciando solo intuire che i giocatori devono "fare qualcosa per risolvere un certo problema" e alla fine una nuova parte segreta diventerà accessibile, garantendo ulteriori 2 ore di gioco. Newbon si è detto "una delle poche persone che ne sono a conoscenza", il che potrebbe implicare la presenza dello stesso Astarion in questa nuova parte di gioco di Baldur's Gate 3. Ad ogni modo, sembra proprio che una nuova sfida sia stata lanciata alla community di BG3.

Baldur's Gate 3 annovera decine di ore di dialoghi, tutti molto coinvolgenti e credibili perché Larian ha utilizzato tecnologie di motion capture per realizzare le animazioni che contraddistinguono i personaggi in questi dialoghi. Ciascuno di loro si muove in maniera personale, con le sequenze che sono state realizzate con l'ausilio di attori professionisti.

Come noto, Baldur's Gate 3 è ora disponibile su PC e PS5, mentre la versione Xbox Series X/S arriverà prossimamente. Proprio nella giornata di oggi è attesa la nuova patch che risolverà alcuni bug e migliorerà le prestazioni, oltre a introdurre la possibilità di modificare l'estetica del personaggio a partita in corso. Avverrà tramite uno specchio magico predisposto nell'accampamento ed è una novità molto attesa dai giocatori, che si sono sentiti limitati a non poter definire l'estetica del personaggio a partita in corso dopo che in Baldur's Gate 3 praticamente tutto il resto è personalizzabile.

"Baldur's Gate 3 è un gioco di una profondità straordinaria" abbiamo scritto nella nostra recensione di Baldur's Gate 3. "È affascinante solo verificare quante cose si possono imparare su questo gioco, sulle classi, sulla storia e sui personaggi, su come ottimizzare le build e usare proficuamente le magie. Certo, non è un gioco per tutti e pone un livello di sfida non indifferente (soprattutto ai livelli di difficoltà più alti) mentre superare certe parti richiede impegno e dedizione ma, una volta che si fa parte di questo mondo, è molto molto difficile uscirne".