Back 4 Blood: stop al supporto a poco più di un anno dal lancio

Con un post abbastanza conciso sul proprio blog, Turtle Rock Studios ha annunciato il termine del supporto a Back 4 Blood, il suo ultimo sparatutto cooperativo pubblicato da Warner Bros. Lo studio ha ringraziato tutti i fan del titolo per l'entusiasmo dimostrato in questo anno - e poco più - annunciando un nuovo gioco.

B4B, naturalmente, rimarrà accessibile su tutte le piattaforme e continuerà a essere incluso sia con l'abbonamento Xbox Game Pass che con quello PlayStation Plus Extra. Dal lancio sono state rilasciate tre espansioni - Tunnels of Terror, Children of the Warm e River of Blood - e sono stati aggiunti numerosi contenuti.

Tuttavia, Turtle Rock sottolinea che lo studio è piuttosto piccolo rispetto agli standard che consentono di pubblicare giochi AAA, ragion per cui non conta abbastanza elementi per sviluppare un nuovo gioco e supportare quello attualmente disponibile.

Proprio per questo, lo studio sottolineato che ci vorrà del tempo prima di avere maggiori informazioni sulla nuova produzione. "Mentre rimarremo più tranquilli nel breve termine, vi promettiamo che torneremo, più grandi, più audaci e migliori che mai" si legge nel post.

Vale la pena ricordare che nonostante si tratti di uno studio piccolo, alcune delle opere di maggior successo negli ultimi anni sono state produzioni di Turtle Rock. In particolare, è stata la collaborazione con Valve a dare vita a giochi immortali come Left 4 Dead e la serie di Counter-Strike.