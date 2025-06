Ayaneo Flip 1S DS, l'esperienza della vecchia portatile Nintendo all'ennesima potenza

Mentre Nintendo Switch 2 inizia a macinare i primi record, superando i 3,5 milioni di unità vendute nei primi quattro giorni sul mercato, il produttore cinese Ayaneo rilancia l'esperienza di Nintendo DS con la sua nuova console basata su Windows: Flip 1S DS.

Per quanto anche Switch abbia macinato numeri importanti, attualmente Nintendo DS rimane il dispositivo più venduto di sempre per la casa di Mario. La particolarità di questa piattaforma era la presenza di due display, di cui uno touchscreen – da qui il nome DS, Dual Screen.

Ayaneo prova a trasferire lo stesso concetto su una piattaforma alimentata da Windows, espandendo le opportunità offerte dal secondo display. Flip 1S DS è dotata di un display principale OLED da 7 pollici con una risoluzione di 1080p, refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di 800 nit.

Il display secondario, invece, ha una diagonale di 4,5 pollici con una risoluzione di 1620x1080 pixel, una luminosità massima di 550 nit e un rapporto di 3:2. Questo schermo viene utilizzato come un'estensione nativa del desktop di Windows e apre a diverse possibilità durante il gameplay. Ad esempio, è possibile guardare un video su YouTube o consultare una guida dal browser, il tutto senza interrompere la sessione di gioco. Inoltre, con il nuovo software AYASpace 3.0 è possibile sfruttare la nuova modalità di pausa "Snowfield" o adottare il display come tastiera e mouse virtuali.

Naturalmente, a fare la differenza rispetto alla confusionaria e crescente quantità di handheld che arrivano sul mercato, soprattutto dall'oriente, c'è l'hardware. L'Ayaneo Flip 1S DS è alimentata da un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, un portento da 12 core e 24 thread che vanta una scheda video integrata Radeon 890M e una NPU XDNA2 fino a 50 TOPS.

Per i moderni giochi più esigenti, l'APU può contare su un sistema di raffreddamento attivo con camera di vapore che dovrebbe ridurre al minimo il fenomeno del throttling termico. Al pacchetto si aggiungono la memoria LPDDR5X e l'SSD PCIe 4.0 che, quasi sicuramente, saranno proposti in diversi tagli.

Al momento Ayaneo non ha condiviso né una data d'uscita né il prezzo, anche se possiamo anticiparvi che sarà ben lontano dal listino proposto da Nintendo per il buon vecchio DS o 3DS. Per avere un termine di paragone, l'attuale Flip DS nella configurazione media (Ryzen 7 8840U, 32 GB di RAM, 2 TB SSD) ha un costo di 1.139 dollari, per cui ci aspettiamo prezzi ancora maggiori per questo upgrade.