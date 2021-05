AvatarVR: una nuova sala di Realtà Virtuale con full body tracking e oggetti di scena

AvatarVR è una nuova sala di Virtual Reality che sfrutta uno spazio di più di 200 mq modulabili, dove singoli giocatori o gruppi possono sfidarsi in avvincenti avventure, dai player vs player agli sparatutto. La sala aprirà i battenti, appena le normative lo consentiranno, a Vimodrone in via Walter Tobagi 13.

AvatarVR: full body tracking experience ed effetti 4D

AvatarVR sarà dotata di soluzioni all'avanguardia per la prima volta in Italia come la full body tracking experience e gli effetti 4D che coinvolgono oggetti di scena al fine di aumentare l'immedesimazione nella Realtà Virtuale. Il full body tracking avviene grazie all'uso di sensori che sono attaccati ai piedi e alle mani dell'utente. La testa, la schiena, le mani e i piedi dei giocatori vengono, così, monitorati in tempo reale con una precisione inferiore al millimetro, consentendo movimenti di gioco realistici e interazioni avanzate tra i giocatori.

In alternativa, la VR richiederebbe tute e tapis roulant che permettono di simulare il movimento in uno spazio stando fermi, ma queste soluzioni limitano l'interazione. Nella sala AvatarVR, invece, ci si può muovere liberamente con le proprie gambe anche grazie all’ampio spazio a disposizione. L’area di gioco può raggiungere oltre i 200 mq di ampiezza nel caso dei giochi multiplayer con 10 persone in contemporanea oppure può essere rimodulata in due spazi più limitati da 100 mq.

Inoltre, vengono usati oggetti di scena per la riproduzione del vento (quando il gioco si svolge all’aria aperta), del calore (quando nel gioco ci si avvicina a un fuoco) o del suono dell’acqua (quando ci si trova nei pressi di un ruscello). I visori utilizzati sono i Reverb VR di HP che offrono ai giocatori un livello di immersione senza precedenti con immagini ultra-nitide e un campo visivo esteso di 114 gradi.

La selezione di esperienze in realtà virtuale sarà costantemente aggiornata e arricchita nel corso del tempo e, in questa fase di debutto, comprenderà:

“The Lost City” , lo sparatutto per gruppi da 3 a 5 persone ideale per gli appassionati d’azione, per gli amanti degli zombie e gli eventi di squadra. La missione consiste nell’evacuare gli umani da una città che è stata conquistata dagli zombie.

, lo sparatutto per gruppi da 3 a 5 persone ideale per gli appassionati d’azione, per gli amanti degli zombie e gli eventi di squadra. La missione consiste nell’evacuare gli umani da una città che è stata conquistata dagli zombie. “Showdown” è uno sparatutto “player vs player” simile a paintball, laser tag o softair per gruppi da 4 a 8. Dotato di due armi diverse, il giocatore viene teletrasportato in una struttura militare abbandonata dove combatterà contro la squadra avversaria. Livelli multipli, molti ostacoli e opzioni di copertura, sistema a punti con punteggio individuale e di squadra: Showdown è l’ideale per gli appassionati di sparatutto e azione, e per i gruppi che vorrebbero duellare.

è uno sparatutto “player vs player” simile a paintball, laser tag o softair per gruppi da 4 a 8. Dotato di due armi diverse, il giocatore viene teletrasportato in una struttura militare abbandonata dove combatterà contro la squadra avversaria. Livelli multipli, molti ostacoli e opzioni di copertura, sistema a punti con punteggio individuale e di squadra: Showdown è l’ideale per gli appassionati di sparatutto e azione, e per i gruppi che vorrebbero duellare. “Tikal: The Night of the Blood Moon”, è un gioco di avventura per gruppi da 6 fino a 10 giocatori ambientato nelle profondità segrete del tempio “Tikal”. Le previsioni di una leggenda Maya a lungo dimenticata si rivelano improvvisamente vere quando la terra è scossa da eruzioni vulcaniche e terremoti e la luna di sangue risorge: le squadre dovranno trovare la maschera magica in grado di bloccare il sortilegio.

La sala virtuale AvatarVR è gestita da SkynetVR, una Start-Up italiana nell’ambito del gaming in realtà virtuale free roaming che ha l’obiettivo di essere la prima realtà ad operare su questo mercato in Italia. L’accesso ad AvatarVR avviene solo su prenotazione in modo da poter preparare adeguatamente gli spazi e l’attrezzatura e permettere ai team di giocatori di sostare senza incontrarsi con quelli del turno successivo. Le sessioni di gioco durano 30 minuti e il costo per sessione è di 35€ a persona. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito di AvatarVR.