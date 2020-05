Audi sospende Abt dalla vera Formula E. L'imbroglio del pilota durante la gara virtuale gli costa caro

Audi ha annunciato di aver sospeso il suo pilota Daniel Abt dopo quello che ha combinato durante il Gran Premio Virtuale di Formula E. "Integrità, trasparenza e conformità alle regole sono le massime priorità per Audi: questo vale per tutte le attività in cui il brand è coinvolto, senza eccezioni" si legge in un comunicato diramato dalla casa automobilistica tedesca. "Per questo motivo, Audi Sport ha deciso di sospendere Daniel Abt con effetto immediato".

Abt era già stato squalificato dalla gara sul circuito di Berlino e aveva ricevuto una multa di 10 mila dollari. Bisogna adesso vedere quanto durerà questa sospensione, ma c'è già chi sospetta che possa trattarsi di un licenziamento definitivo che costerebbe al pilota tedesco il suo posto sulla griglia di partenza della Formula E.

Molto interessante come il virtuale sta adesso influendo sul reale, con le gare ai vari rFactor 2, iRacing e F1 2019 che stanno sempre più attirando le attenzione degli appassionati, nell'impossibilità a svolgere gli eventi reali a causa della crisi sanitaria da COVID-19. I Gran Premi Virtuali stanno sempre più condizionando la realtà, anche perché molti piloti reali si sono trasformati in twitcher.

E questo riguarda anche il motorsport d'oltreoceano, dove il pilota NASCAR Kyle Larson è stato licenziato dal team Ganassi dopo aver fatto un insulto razzista durante uno streaming. Altro segnale lo abbiamo tornando alla Formula E: Antonio Felix Da Costa sembra sul punto di abbandonare le gare virtuali dopo quanto successo ad Abt, proprio nella paura che queste possano comportare delle ripercussioni sulla sua carriera reale.

Abt ha fatto correre al suo posto Lorenz Hoerzing, un pro player che compete nella serie parallela FE Challenge. Il pilota che ha corso per Abt forniva tramite Zoom uno streaming di sé stesso mentre guidava durante l'evento. Solo che il suo volto era coperto dal microfono e da altri accessori.