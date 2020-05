Pro Evolution Soccer: la nazionale italiana vince gli Europei eSport 2020

L'Italia, o meglio, la eNazionale di calcio italiana è la vincitrice della prima edizione di UEFA eEURO 2020, il campionato europeo di Pro Evolution Soccer 2020.

La manifestazione, che ha radunato tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFA, si è conclusa con una spettacolare finale tra Serbia e Italia: sono stati gli azzurri a trionfare.

PES 2020: l'Italia sul tetto d'Europa

Per il torneo elettronico europeo è stato scelto un format molto simile a quello adottato per le tradizionali competizioni di calcio. Nel caso di UEFA eEURO 2020, l'evento si è svolto all'interno del simulatore PES 2020 - sviluppato da Konami - nella sua versione PlayStation 4. Ciascuna delle 55 federazioni partecipanti ha messo in campo una squadra formata da quattro giocatori.

La fase di qualificazione si è svolta tra il 9 e il 30 marzo attraverso dieci gironi. La eNazionale italiana ha superato brillantemente le qualificazioni passando a un'ulteriore fase a gironi e, successivamente, a una fase finale a eliminazione diretta. Dopo aver battuto Israele e Francia, gli azzurri hanno affrontato la Serbia nell'ultimo scontro che avrebbe decreato il campione d'Europa.

La finale - al meglio delle cinque partite - si è conclusa con un risultato di 3 incontri a 1 per l'Italia. I giovani campioni europei rispondono ai nomi di Rosario Accurso (Npk_02), Carmine Liuzzi (Naples17x), Alfonso Mereu (AlonsoGrayfox) e Nicola Lillo (nicaldan).

Il team italiano si porta a casa un ghiotto premio pari 40.000 euro dei 100.000 previsti dal montepremi - e distribuiti tra le squadre che hanno preso parte alla fase finale a eliminazione diretta. Per gli azzurri, e per l'intero panorama eSport nostrano, si tratta di un'importante vittoria.