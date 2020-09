Attenzione! Non rinnovare le autorizzazioni di Facebook può comportare la perdita degli account dei giochi, soldi compresi

Quasi tutti gestiamo ormai l'accesso ai giochi e alle app tramite gli account di Facebook e Google. Non solo facilita la fase di registrazione al gioco, ma garantisce maggiore sicurezza, anche alla luce del fatto che i giochi con acquisti in-app spesso custodiscono oggetti virtuali di valore, perché acquistati con sonante moneta reale.

Una segnalazione su Reddit, però, ci fa adesso capire quanto sia delicata questa procedura. Basta non rinnovare le autorizzazioni alle app all'interno di Facebook per perdere l'accesso agli account dei giochi, con tutto il valore al loro interno, e con scarse possibilità di recupero. "Un ragazzo della nostra alleanza ha perso il suo account" si legge nel post. "Tutto il tempo e il denaro che ha investito si sono volatilizzati. Il suo gioco si è bloccato e quando lo ha riavviato, il suo account non era più collegato. Non è stato in grado di recuperarlo tramite FB perché l'autorizzazione era scaduta".

La segnalazione si riferisce al popolare gioco mobile Marvel Strike Force. A quanto pare il gioco ha cambiato la procedura di autorizzazione tramite Facebook, facendo scadere le concessioni per tutti i giocatori.

Come rinnovare l'autorizzazione ai giochi su Facebook

Per ovviare al problema basta rinnovare l'autorizzazione ai giochi o alle app su Facebook. Per farlo occorre agire in questo modo:

Aprire l'app di Facebook -> Andare alle Impostazioni -> App e siti web -> Accesso effettuato con Facebook -> Scaduti -> Modifica in corrispondeza dell'app alla quale si vuole rinnovare l'autorizzazione -> Rinnova

Vale la pena verificare con attenzione le schermate "Scaduti" e "Rimossi e rinnovare la autorizzazioni di accesso di quelle app per cui si ha interesse. Ad ogni modo, il mancato rinnovo dell'autorizzazione non necessariamente corrisponde in automatico alla perdita definitiva dell'account, ma questa evenienza può presentarsi nel caso in cui si riscontra un problema. Ad esempio, nel caso in cui bisogna ripristinare l'account per un qualche tipo di malfunzionamento. Inoltre, un'ulteriore forma di garanzia è collegare l'account del gioco o dell'app anche a Google Play o all'ID Apple (a seconda dello smartphone usato)

Sempre più giochi e app si affidano a Facebook e Google per la gestione degli account interni, senza fornire un log-in proprietario. Naturalmente questo attiene a una problematica di sicurezza, proprio in virtù dell'alto valore che si trova all'interno di alcuni account. Tuttavia, bisogna prestare attenzione al rinnovo delle autorizzazioni.