Atomic Heart: 8 minuti di gameplay da uno degli action rpg più attesi dell'anno

Atomic Heart è un atteso action rpg ambientato in un mondo alternativo post-seconda guerra mondiale. Viene presentato come uno sparatutto cinematografico che brilla non solo per il suo sistema di combattimento, ma anche per la storia, l'ambientazione, i personaggi e le profonde meccaniche di gioco.

Il mondo post-apocalittico di Atomic Heart ha perso qualsiasi forma di razionalità, secondo le descrizioni degli autori. L'inarrestabile progresso tecnologico e gli esperimenti segreti hanno provocato l'insurrezione di creature mutanti, terribili macchine e robot superpotenziati, che ora si ribellano ai propri creatori.

I giocatori dovranno adottare il proprio stile di combattimento a seconda dell'avversario da affrontare e sfruttare gli ambienti a proprio vantaggio. Ci saranno tre livelli di difficoltà, che permetteranno ai giocatori di scegliere se affrontare una sfida molto ardua o se giocare in una modalità che consenta loro solo di godersi la storia.

I giocatori saranno chiamati a distruggere enormi macchine e mutanti con potenti abilità e armi avanzate e dovranno potenziare arsenale ed equipaggiamento per rimanere al passo con avversari sempre più temibili.

Sviluppato da Mundfish e pubblicato da Focus Entertainment, Atomic Heart arriverà il 21 febbraio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Per altri dettagli su Atomic Heart vi rimandiamo a questo indirizzo.