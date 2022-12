Atari, vacilla la produzione della retro console VCS. Quale futuro l'attende?

La storia a volte si ripete e quella dell'Atari VCS, la retro console finanziata dal 2018 su Indiegogo e arrivata sul mercato in notevole ritardo nel 2021, senza stupire particolarmente, non sembra voler prendere una piega positiva. Gli ultimi risultati finanziari semestrali di Atari hanno dipinto un futuro incerto per la console.

Atari ha registrato un fatturato di 4,3 milioni di euro, in calo del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A colpire maggiormente in negativo, però, sono le entrate legate all'hardware, crollate del 92% su base annua da 2,3 milioni di euro a sole 200 mila euro. Una riduzione attribuibile all'andamento ampiamente negativo delle vendite delle cartucce collezionabili e della VCS.

Di conseguenza, Atari ha avviato una riorganizzazione del business hardware e gettato le basi per una nuova strategia commerciale. "Come parte della riorganizzazione", sapere la società, "abbiamo sospeso il nostro rapporto con il partner produttivo originario dell'Atari VCS ma continuiamo a mantenere l'inventario e soddisfare i nuovi ordini".

"Atari rimane fedele alla piattaforma VCS. Abbiamo fornito ulteriore supporto agli sviluppatori di giochi e continuiamo ad aggiungere nuovi giochi allo store. L'hardware è una parte importante del passato di Atari e continuerà a far parte della nostra strategia a lungo termine".

"Abbiamo diversi progetti hardware e software in fase di sviluppo, con contratti di licenza, che espanderanno l'ecosistema VCS e creeranno ulteriori vantaggi per gli utenti", conclude una nota di Atari. In altre parole, potremmo vedere joystick, controller e altri accessori di terze parti per il VCS. Oppure Atari potrebbe concedere in licenza il suo nome per l'uso in progetti destinati ad altre console gaming.

Nel frattempo, la società prevede di continuare a lanciare nuovi "giochi premium" basati sulle sue proprietà intellettuali e provare a fare cassa con "nuove iniziative NFT" e altri progetti relativi alla blockchain. Le entrate legate ai giochi sono aumentate del 10% grazie a RollerCoaster Tycoon e ai nuovi titoli della serie Recharged. I ricavi legati alle licenze sono diminuiti del 18%, mentre quelli afferenti alla blockchain (NFT) sono aumentati da 400.000 a 700.000 euro.

L'obiettivo della nuova strategia è risollevare i conti, ma non sarà facile: nei risultati finanziari si parla di "un deficit di liquidità e ulteriori esigenze di finanziamento" che potrebbero comportare iniezioni di denaro da parte degli azionisti o il ricorso alla quotazione. Basterà per salvare il VCS? Lo scopriremo in futuro.