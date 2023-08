Atari 2600+: una nuova retro console, ma stavolta capace di leggere le cartucce originali

Una delle console che maggiormente hanno segnato la storia dei videogiochi, l'Atari 2600, tornerà in una nuova versione ideata per far conoscere ai più giovani le grandi perle del passato videoludico, ma anche per allietare gli appassionati che giovani non sono più. Atari 2600+ sarà una rivisitazione in chiave moderna della vecchia console che ne riproporrà i classici pannelli in legno e che sarà in grado di leggere anche le cartucce originali per Atari 2600 e Atari 7800.

Se da una parte si iscrive nella recente tendenza che vede il ritorno delle console classiche, a differenza di molte di queste non sarà in grado di connettersi a internet e di scaricare nuovi giochi. Invece, potrà eseguire le cartucce originali, insieme a delle nuove cartucce che Atari introdurrà sul mercato per l'occasione e che potranno contenere 10 giochi. In una di queste, ad esempio, ci saranno grandi classici del passato come Adventure, Missile Command e Yars’ Revenge.

Ci sarà la porta HDMI e il supporto per gli schermi widescreen, in modo che la console possa essere utilizzata anche con i moderni televisori. Per quanto riguarda la compatibilità con i giochi del passato che risiedono sulle vecchie cartucce è garantito un supporto piuttosto ampio, anche se non completamente esaustivo come si può verificare con questa lista rilasciata dalla stessa Atari.

Atari porterà sul mercato la nuova retro console in collaborazione con il produttore di videogiochi Plaion e nella confezione includerà il mitico joystick CX40+, mentre l'alloggiamento per le cartucce risulterà allargato in modo da evitare il danneggiamento delle cartucce stesse, magari pensando al fatto che quelle più antiche hanno acquisito un valore nel corso del tempo.

Il costo di Atari 2600+ è di $129.99 e per il momento la console può essere acquistata solo da chi risiede negli Stati Uniti seguendo questo indirizzo.

Già dal nome si evince che Atari, che è comunque un'azienda molto diversa da quella che diede i natali all'industria dei videogiochi negli anni '70 e '80 con il brand che nel corso del tempo è passato di mano varie volte, punta a offrire una sorta di successore della console originale, e non un rifacimento. Nel 2021 aveva tentato di tornare nel mercato delle console con il progetto Atari VCS che, arrivato nei negozi in ritardo rispetto agli annunci originali, è stato accolto negativamente dalle recensioni e ha venduto molto poco.