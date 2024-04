ASUS ROG Ally: la versione più potente con Z1 Extreme ora a poco più di 600

Super calo di prezzo per la ASUS ROG Ally nella versione con SoC AMD Ryzen Z1, venduta a 699€ fino a pochissimo tempo fa. È disponibile anche la controparte con il più potente Z1 Extreme a 612€ ( prezzo iniziale di 799€ ). Questa versione, sebbene sia più dispendiosa dal punto di vista dei consumi, garantisce prestazioni nettamente superiori, con la capacità di eseguire i giochi a risoluzione maggiore e più fluidamente.

La console portatile è dotata della APU AMD Ryzen Z1 Extreme con 8 core e 16 thread o Ryzen Z1 6 core e 12 thread, a cui si unisce la GPU RDNA 3 con 12 Compute Unit per una potenza grafica di 8,6 teraflops.

ROG Ally è equipaggiata con 16 GB di memoria LPDDR5-6400, un SSD PCIe 4.0 da 512 GB e uno slot per schede microSD UHS-II per espandere ulteriormente la sua capacità di archiviazione. Il supporto Wi-Fi 6E garantisce una connessione solida, anche in presenza di reti congestionate. ROG Ally è poi dotata di pannello Full HD (1080p) a 120 Hz da 7 pollici con supporto FreeSync Premium.

Il display ha una luminosità massima di 500 nit per permettere ai giocatori di seguire l'azione anche negli ambienti più difficili come quelli all'aperto. Inoltre, questo display touchscreen permette di navigare nel desktop Windows 11 per modificare le impostazioni o installare i giochi.

Trattandosi di una console basata su Windows, il supporto completo per Steam, EA App, Xbox Game Pass, Epic Games Store, GOG e altre librerie di gioco assicura che, indipendentemente da dove i giocatori scarichino i loro giochi, ROG Ally sia in grado di eseguirli. Qui la recensione completa.