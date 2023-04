ASUS ROG Ally: ecco quanto costerà, secondo un rumor

Diventata ufficiale qualche giorno fa, ASUS ROG Ally è una console portatile dedicata al PC gaming. Con la promessa di essere compatibile con la maggior parte dei giochi PC, il nuovo dispositivo di ASUS ROG dovrebbe anche essere più potente di Steam Deck, essendo basato sui nuovi SoC Z1 di AMD. Tuttavia un fattore cruciale nella scelta tra i due nuovi sistemi portatili sarà quello legato al prezzo, non ancora annunciato ufficialmente da ASUS.

Secondo molteplici fonti che hanno riferito a The Verge, nella sua configurazione più potente con il chip Z1 Extreme con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, ASUS ROG Ally verrà venduta a $699.99. Un prezzo, di per sé non certo contenuto, ma comunque sorprendente, se è vero che Steam Deck nella versione con 512 GB di storage negli Stati Uniti costa proprio 650 dollari circa. ASUS riuscirebbe quindi a posizionare la sua versione più potente a circa 50 dollari in più, garantendo al contempo performance superiori e maggiore compatibilità. Una proposta molto valida, se si considerano le ottime vendite maturate da Valve con la Steam Deck negli ultimi mesi.

La versione in questione di Steam Deck costa in Italia 679,00 euro, mentre 699,99 dollari in euro corrispondono a circa 630 euro. Si può presupporre, quindi, un prezzo di circa 650 euro per l'Italia per la versione più potente di ASUS ROG Ally?

Per altri dettagli sulle specifiche vi rimandiamo a questo contenuto, ricordandovi che ASUS ha già fatto sapere che annuncerà disponibilità e prezzi della console portatile nella giornata dell'11 maggio.