ASUS Republic of Gamers presenta la collezione Evangelion: schede video, monitor e non solo

Dopo aver presentato le schede della gamma GeForce RTX a tema Neon Genesis Evangelion, ASUS espande la linea ROG con una nuova serie di prodotti dedicati al popolare anime prodotto diretto da Hideaki Anno. Parliamo di un vero e proprio ecosistema di componenti progettato per creare il perfetto setup per i fan della serie giapponese: la 'special edition' ROG x Evangelion include scheda madre, schede grafiche, alimentatore e chassis ispirati alla NERV e all'EVA-01.

Non solo componenti PC, troviamo anche numerosi dispositivi e periferiche a tema Evangelion con cui completare il proprio setup: dai router ai monitor, passando per mouse e tastiera.

ROG x Evangelion: tutti i prodotti dell'edizione limitata

La collection presentata da ASUS Republic of Gamers estende la collaborazione con il brand Evangelion proponendo un'ampia gamma di prodotti incentrata sull'EVA-01, il mecha pilotato dal protagonista Shinji Ikari. Tutte le proposte, "attentamente e finemente personalizzate", sono indirizzate agli amanti dei PC e, in particolare, ai videogiocatori.

Chi vorrà assemblare un sistema tanto potente quanto esteticamente accattivante avrà a disposizione una scheda madre ROG Maximus Z690, le performanti schede grafiche ROG Strix GeForce RTX 3080 e 3090, un dispositivo di raffreddamento di tipo AIO (ROG Ryujin II 360 ARGB), un alimentatore ROG THOR 1000W Platinum II dedicato e uno chassis ROG Strix Helios. Tutti i componenti sono targati EVA Edition e richiamano i colori viola e verde del mecha.

La collezione viene estesa da numerose periferiche tematizzate. C'è il monitor da gaming ROG Strix XG27AQM, che offre una frequenza di aggiornamento di 270 Hz e un tempo di risposta di soli 0,5 ms, il router ROG Rapture GT-AX6000, le cuffie ROG Delta S, la tastiera ROG Strix Scope RX e il mouse ROG Keris Wireless. Troviamo inoltre un mousepad (ROG Scabbard II) e una cover per l'SSD (ROG Strix Arion).

Tutti i prodotti della collezione ROG x Evangelion saranno disponibili in serie limitata presso gli ASUS Gold Store e rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS - ovvero Alex.it, Crismatica, Drako, Esse Emme, Giaca, Infograf, Leoni, Mister Web, Next, Tradeco e Zetaelle. Per quanto riguarda la scheda madre ROG Maximus Z690 Hero Eva Edition e la scheda grafica ROG Strix GeForce RTX 3080 EVA Edition saranno disponibili entro fine mese al prezzo consigliato di 799 e 1.599 euro. Tutti gli altri prodotti arriveranno entro l'estate.