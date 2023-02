Assassin's Creed Valhalla premiato ai Grammy Awards per la migliore colonna sonora

Per la prima volta nei suoi 65 anni di storia, la cerimonia dei Grammy Awards ha premiato un videogioco per la migliore colonna sonora: è stato Assassin's Creed Valhalla a portarsi a casa la prestigiosa statuetta. Più precisamente, la soundtrack premiata è quella dell'espansione L'alba del Ragnarok (2022) e porta la firma della compositrice statunitense Stephanie Economou.

Grammy: assegnato per la prima volta il premio per la migliore OST



La 65a edizione dei Grammy Awards ha introdotto una nuova categoria dedicata alle produzioni videoludiche e ad altri media interattivi per i quali è stata realizzata una colonna sonora. Nel corso della cerimonia tenutasi il 5 febbraio presso la Crypto.com Arena di Los Angeles, il premio Best Score Soundtrack For Video Games & Other Interactive Media è stato quindi assegnato a Stephanie Economou per Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok.

Dopo aver accettato il premio, Economou ha ringraziato i musicisti che hanno contribuito alla realizzazione della colonna sonora di Dawn of Ragnarok e, soprattutto, ha reso omaggio "a tutti coloro che si sono battuti instancabilmente" affinché i videogiochi venissero riconosciuti ai Grammy Awards insieme alle colonne sonore di film e serie TV.

La colonna sonora di Assassin's Creed Valhalla ha battuto quelle dei candidati Alien's Fireteam Elite (Austin Wintory), Call of Duty Vanguard (Bear McCreary), Marvel's Guardians of the Galaxy (Richard Jacques) e Old World (Christopher Tin).

Come ha fatto notare Kotaku, c'è stato un momento di lieve imbarazzo durante la presentazione del nuovo premio dedicato ai videogiochi: l'attore e comico Randy Rainbow ha pronunciato male il titolo del gioco ('Valhalla'), il che ha innescato una valanga di reazioni divertite tra i videogiocatori. Poche ore dopo, Rainbow si è scusato su Twitter commentando il suo errore.

Sebbene il riconoscimento in questione sia legato ad una nuova categoria dei Grammy, non è la prima volta che un videogioco viene premiato alla prestigiosa cerimonia dedicata all'industria musicale. In passato altri titoli hanno ricevuto dei premi o delle nomination in altre categorie dei Grammy Awards: il caso più memorabile è quello di Civilization IV, che nel 2011 ha vinto il premio per Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist(s) grazie al brano 'Baba Yetu' - composto dal già menzionato Christopher Tin. Nel 2013, invece, Journey (Austin Wintory) ha ricevuto una nomination nella categoria Best Score Soundtrack for Visual Media.