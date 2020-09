Assassin's Creed Valhalla cambia data: Ubisoft vuole 'scansare' Cyberpunk 2077

In attesa del nuovo evento Ubisoft Forward previsto per domani, il colosso francese ci porta buone notizie sul fronte Assassin's Creed Valhalla. Il debutto del prossimo capitolo del franchise era previsto per il 17 novembre, ma la nuova release date è stata anticipata di ben sette giorni: sarà il 10 novembre 2020 il giorno in cui daremo il benvenuto a Eivor e compagni vichinghi.

AC Valhalla in arrivo il 10 novembre, al fianco di Xbox Series X

Le motivazioni che si celano dietro il cambio di data non sono poi così sorprendenti. Secondo i piani iniziali di Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla sarebbe dovuto uscire due giorni prima di Cyberpunk 2077 (19 novembre), uno dei pesi massimi dell'attuale calendario videoludico. Con il lancio fissato per il 10 novembre, il producer eviterà di scontrarsi con il tripla (o quadrupla?) A di CD Projekt RED e, inoltre, guadagna un ulteriore punto a suo favore.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on November 10, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/dGukVP5U8g — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 9, 2020

La data del 10 novembre corrisponde infatti a un altro importante debutto per il mercato in questione: Xbox Series X e Xbox Series S, i cui prezzi e release date sono stati confermati poche ore fa. In tal modo, Assassin's Creed Valhalla diventa a tutti gli effetti un titolo di lancio della next-gen di Microsoft.

Sulla futura Xbox Series X, AC Valhalla potrà garantire la risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo e usufruirà della maggiore potenza hardware per implementare svariati miglioramenti grafici. Come ci ricorda la stessa Ubisoft, inoltre, l'upgrade dalla versione Xbox One a quella next-gen non comporterà spese aggiuntive.

Nel tweet riportato in calce mancano riferimenti a PlayStation 5, questo perché Sony non ha ancora svelato la data d'uscita della sua nuova ammiraglia. Seguiremo con attenzione eventuali sviluppi, in attesa di un nuovo evento dedicato alla console nipponica.