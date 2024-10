Assassin's Creed Shadows: in sviluppo anche una modalità multiplayer cooperativa?

Tom Henderson è tornato a parlare di Assassin's Creed Shadows. Secondo le ultime voci riportate dal giornalista, lo studio di sviluppo starebbe lavorando a una modalità multiplayer cooperativa da rilasciate come aggiornamento gratuito in seguito al lancio.

Tom Handerson è tornato a parlare di Assassin's Creed Shadows sulle pagine di Insider Gaming. Dopo aver rivelato alcuni interessanti retroscena dietro lo spostamento del rilascio al 14 febbraio che sarebbero arrivati direttamente da alcuni sviluppatori, il giornalista ha parlato di una presunta modalità multiplayer cooperativa.

Come di consueto in questi casi, si tratta semplicemente di speculazioni, ragione per cui il suggerimento è quello di prendere le informazioni con le pinze. In ogni caso, secondo le fonti di Henderson, Ubisoft starebbe sviluppando una modalità in cui i due coprotagonisti, Yasuke e Naoe, agiscono insieme per completare le missioni.

Stando a quanto riportato, la modalità ha il nome in codice "LEAGUE" ed è in lavorazione da molto tempo. Inoltre, il presunto multiplayer non avrebbe nulla a che fare con la posticipata uscita del gioco.

Le funzionalità multiplayer, infatti, non sarebbero previste per il lancio, ma dovrebbero arrivare solo successivamente attraverso un update gratuito. Henderson specifica anche che non vi sarebbe per il momento una data di rilascio determinata per "LEAGUE" poiché la roadmap del gioco sarebbe stata completamente modificata dopo lo spostamento dell'uscita a febbraio.

Tuttavia, non viene chiarito che tipo di modalità sarà. Henderson spiega semplicemente che Yasuke e Naoe combatteranno fianco a fianco. Non sappiamo quindi se sarà possibile portare avanti la campagna con un amico o se, come avveniva in Assassin's Creed Unity, vi saranno missioni dedicate da completare in compagnia.

In ogni caso, quanto riportato da Handerson potrebbe non corrispondere al vero. Dopo tutto, è inverosimile che Ubisoft stia lavorando a una modalità multiplayer mai annunciata, soprattutto alla luce del fatto che già la componente di base del gioco potrebbe essere problematica, tanto da giustificarne un posticipo del rilascio.

Inoltre, Assassin's Creed Unity è stato l'unico capitolo della saga ad avere una modalità cooperativa – e l'ultimo ad avere funzionalità multiplayer – rimossa già da quello successivo, Syndicate, che ha riportato il franchise a mantenere un profilo esclusivamente single player.

Tuttavia, nulla esclude che Ubisoft abbia deciso di (ri)proporre qualche novità per Assassin's Creed in una fase di rinnovamento aziendale che vede la saga degli assassini la colonna portante del business del publisher. Come sempre, non rimane che attendere ulteriori novità direttamente dal publisher. Nel frattempo, vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows arriverà su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC non solo su Ubisoft Connect, ma sarà disponibile su Steam sin dal day 1.