Assassin's Creed Shadows: il nuovo video di gameplay è un inno a Kill Bill

Alla conferenza Ubisoft Forward tenutasi ieri sera, non poteva mancare un aggiornamento sul prossimo capitolo di Assassin's Creed, il franchise di punta del publisher francese. Sul palco sono stati mostrati ben 13 minuti di gameplay di Assassin's Creed Shadows che forniscono un'idea più chiara di come si svolgerà l'avventura di Yasuke e Naoe.

Il filmato si apre con Yasuke che raggiunge il distretto di Fukuchiyama, un piccolo villaggio – allora – nella prefettura di Kyoto. Qui viene rivelato l'approccio al combattimento del samurai, diretto e tutt'altro che discreto. Il gigante corazzato impugna la sua mazza borchiata e inizia letteralmente a massacrare le guardie presenti.

Subito dopo, ingaggia il resto dei nemici con una tradizionale katana. Le due armi hanno abilità e caratteristiche diverse, la spada risulta molto più rapida e maneggevole, per cui i combattimenti andranno tarati in base al tipo di nemico oltre che al nostro stile di gioco.

Completata la battaglia iniziale, al giocatore viene chiesto se accedere alla fase successiva della missione con Yasuke o Naoe. Qui viene mostrato il gameplay della shinobi che si contrappone completamente a quello del samurai: silenzio e mimetizzazione svolgono un ruolo fondamentale, fornendo un approccio stealth molto più tradizionale per la serie.

Tuttavia, dopo essere stata scoperta, Naoe sfoggia un'arma che ha richiamato alla mente uno dei capolavori targati Quentin Tarantino: Kill Bill. La protagonista, infatti, sfoggia un manriki gusari molto simile a quello utilizzato da Gogo Yubari in una delle sequenze più apprezzate del film di Tarantino. Ma non solo: la shinobi sfrutta una mossa speciale che attiva la modalità in bianco e nero, probabilmente un omaggio voluto alla pellicola hollywoodiana.

Tuttavia, il nuovo video condiviso da Ubisoft lascia spazio anche a qualche perplessità. Se, come da tradizione, le ambientazioni e l'atmosfera sono ricreate con una cura lodevole, le animazioni appaiono leggermente "vecchia scuola" con un comparto audio gradevole, ma che non convince a pieno.

Naturalmente, si tratta semplicemente di sensazioni preliminari basate su una versione non definitiva del gioco. Per avere una visione completa di Assassin's Creed Shadows bisognerà attendere il 15 novembre, data in cui il gioco verrà rilasciato per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.