Assassin's Creed Shadows: il gameplay trailer all'Xbox Showcase svela la 'modalità Kurosawa'

All'Xbox Showcase si è mostrato il Giappone feudale di Assassin's Creed Shadows. Nel nuovo trailer, Ubisoft ha dato un assaggio del gameplay – del quale ne sapremo di più all'Ubisoft Forward di stasera – e ha svelato una modalità in bianco e nero.

Il filmato riporta in un contesto tipico della saga nel quale il parkour tra i tetti e le eliminazioni con la lama celata rappresentano l'epicentro dello stile di gioco. Tuttavia, è possibile ammirare una ricostruzione del Giappone feudale non solo fedele, ma anche variegata: le ambientazioni sfoggiano caratteristici hiwada buki innevati e gli immancabili fiori di pesco completamente sbocciati.

Nel video appare chiara anche una profonda differenza tra l'approccio alla lotta che avranno i due protagonisti. Le fasi con Naoe saranno probabilmente orientate allo stealth, mentre Yasuke si dimostra decisamente brutale e distruttivo, tutt'altro che discreto insomma.

Non possiamo fare a meno di notare le somiglianze con un altro capolavoro che proprio di recente è approdato su PC: Ghost of Tsushima. Abbiamo avuto l'opportunità di recensire il titolo di Sucker Punch anche in questa nuova iterazione e il confronto con l'opera dei PlayStation Studios sarà inevitabile.

Come abbiamo scritto nella recensione, Ghost of Tsushima attinge davvero tanto da Assassin's Creed, dai combattimenti alle arrampicate, con una formula che riesce a costruirsi una sua identità e, soprattutto, funziona alla perfezione, offrendo perfino una modalità multiplayer di pregio. Non resta che chiedersi se Assassin's Creed Shadows riuscirà ad offrire un'esperienza altrettanto appagante.