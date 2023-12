Assassin's Creed Mirage con XeSS, DLSS e FSR al lancio: ecco i requisiti della versione PC

Assassin's Creed Mirage sta arrivando - il 5 ottobre - e Ubisoft ha diffuso un trailer sulle caratteristiche della versione PC, oltre ai requisiti di sistema. Il gioco supporta tutte le tecnologie di upscaling in circolazione – Intel XeSS, NVIDIA DLSS e AMD FSR - benché nel trailer si citi solo XeSS e si parli di un'ottimizzazione specifica per CPU Intel Core di 13a generazione e GPU Arc.

In arrivo su Epic Games Store e Ubisoft Store, il nuovo titolo della serie offrirà su PC anche frame rate illimitato, supporto HDR, multi-monitor e widescreen e la possibilità di utilizzare contemporaneamente tastiera, mouse e controller.

Quanto alle specifiche tecniche, Mirage richiede 40 GB di spazio e non sembra presentare requisiti impossibili, con schede video e CPU con ormai qualche anno sulle spalle adeguate a giocare in 1080p a 60 fps con dettagli alti. Anche in 4K è alla portata di molti appassionati che si sono assemblati un PC di fascia alta negli ultimi 2-3 anni.



Clicca per ingrandire

Mirage inizialmente era nato come espansione di Assassin's Creed Valhalla e si è evoluto in un gioco a sé stante. Ubisoft ha spiegato che la città di Baghdad esplorabile ha dimensioni simili alla Parigi di Assassin's Creed Unity, mentre il gioco si completa in circa 25-30 ore al massimo. Il titolo, rispetto a quelli precedenti, sembra avere un'impronta più ridotta, riportando la serie alle origini.