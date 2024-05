Ubisoft ha annunciato che l'ultimo capitolo della popolare serie stealth, Assassin’s Creed Mirage, arriverà sui dispositivi di Apple il prossimo 6 giugno. Tra questi si intendono iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e gli iPad Air e iPad Pro più recenti. Una demo di 90 minuti di Mirage sarà disponibile su App Store in forma completamente gratuita dal 6 giugno, mentre per acquistare il gioco completo serviranno 49,99€.

Un prezzo che può sembrare alto, ma che in realtà va tarato con il fatto che si tratta di un gioco Tripla A a tutti gli effetti, con tutte le caratteristiche di gameplay e tecniche originariamente concepite per le versioni per i sistemi domestici, capace di sfruttare i nuovi hardware dei dispositivi Apple.

In Assassin's Creed Mirage i giocatori impersonano Basim, un astuto ladruncolo di strada colpito da visioni spaventose e in cerca di risposte e giustizia. Dopo un atto di brutale vendetta, Basim fugge da Bagdad e si unisce a un'antica organizzazione: gli Occulti. Mentre ne apprende i principi fondanti e i rituali misteriosi, affinerà le proprie abilità, scoprirà la propria vera natura e infine aderirà a un nuovo credo, che cambierà il suo destino in modi imprevedibili. Per altri dettagli sulla versione iOS di Assassin's Creed Mirage vi rimandiamo all'App Store.

Quanto ai precedenti rilasci in quest'ambito, Death Stranding Director's Cut, Resident Evil Village e Resident Evil 4 possono essere considerati quasi come dei "miracoli tecnologici", visto che si tratta dei primi porting per uno smartphone di titoli nati per console o per PC. Sui dispositivi Apple, infatti, girano le versioni originali di questi giochi, con pochi adattamenti e ottimizzazioni per poter essere godibili anche sul piccolo schermo.