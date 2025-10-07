Assassin's Creed Mirage: annunciata la data d'uscita del DLC gratuito Valley of Memory

Ubisoft ha annunciata la data d'uscita di Valley of Memory, DLC gratuito di Assassin's Creed Mirage con nuove missioni e abilità. Ambientato nell'AlUla del IX secolo, il DLC offre sei ore di gioco aggiuntive ma è accompagnato da polemiche sui presunti legami tra Ubisoft e fondi sauditi.

Francesco Messina di

07 Ottobre 2025

Assassin's Creed

Ubisoft