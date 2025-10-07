Assassin's Creed Mirage: annunciata la data d'uscita del DLC gratuito Valley of Memory
Ubisoft ha annunciata la data d'uscita di Valley of Memory, DLC gratuito di Assassin's Creed Mirage con nuove missioni e abilità. Ambientato nell'AlUla del IX secolo, il DLC offre sei ore di gioco aggiuntive ma è accompagnato da polemiche sui presunti legami tra Ubisoft e fondi sauditi.di Francesco Messina pubblicata il 07 Ottobre 2025, alle 11:21 nel canale Videogames
Ubisoft ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Valley of Memory, un'espansione gratuita per Assassin's Creed Mirage, disponibile dal 18 novembre 2025. A più di due anni dal lancio del tredicesimo capitolo principale della saga, il nuovo contenuto promette di ampliare significativamente l'esperienza di gioco con circa sei ore di gameplay aggiuntivo.
La storia del DLC segue ancora una volta il protagonista Basim, impegnato in una nuova missione ambientata nel IX secolo nella regione di AlUla, un'area storica situata nell'attuale Arabia Saudita. Qui, l'assassino dovrà affrontare un pericoloso gruppo di banditi mentre cerca di rintracciare il padre perduto, un filo narrativo che promette di approfondire ulteriormente il passato del personaggio.
Valley of Memory introduce una nuova mappa esplorabile, obiettivi di assassinio inediti, contratti e missioni secondarie. Ubisoft ha anche rivelato una reinterpretazione delle celebri missioni black box, che permettono ai giocatori di affrontare gli obiettivi principali con totale libertà strategica. Il nuovo contenuto non si limita però ad ampliare la trama: porta con sé numerosi miglioramenti al gameplay che verranno estesi anche al gioco base.
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory, data d'uscita e novità introdotte in questo DLC
Tra le novità tecniche spiccano il miglioramento del parkour, ora più fluido e personalizzabile, con un'opzione per il salto manuale e transizioni più naturali tra i tetti. Arrivano anche nuove sfide rigiocabili con parametri specifici, come l'obbligo di eliminare solo il bersaglio principale o di completare la missione senza usare la Eagle Vision.
Inoltre, i giocatori potranno sbloccare la nuova abilità Engineer 2, potenziare gli strumenti fino al livello 3 e affrontare due nuove difficoltà di gioco. Nonostante l'entusiasmo dei fan per l'espansione gratuita, non mancano le controversie.
La scelta dell'ambientazione ad AlUla e alcune indiscrezioni hanno fatto emergere dubbi sulla collaborazione di Ubisoft con un gruppo eSport - Savvy Games Group - sostenuto dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita (Public Investment Fund). Secondo alcuni report, questo accordo avrebbe reso possibile lo sviluppo del DLC, alimentando preoccupazioni tra i dipendenti di Ubisoft e nella community videoludica per i legami economici del publisher francese con il governo saudita.
