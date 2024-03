Assassin's Creed: Jade, l'open world per dispositivi mobili slitta al 2025?

Stando a quanto emerso sulle pagine di Reuters, Tencent e Ubisoft avrebbero rimandato l'uscita di Assassin's Creed: Jade al 2025. Secondo le fonti della testata americana, Tencent avrebbe rivisto la sua road map a seguito di un cambio di focus che coinvolgerà l'intera società.

Assassin's Creed: Jade è probabilmente uno dei progetti più interessanti e ambiziosi per dispositivi mobili mai realizzati. Si tratta sostanzialmente di un MMO open world ambientato nella Cina Antica e, naturalmente, basato sul franchise più popolare di sempre di Ubisoft.

Tuttavia, pare che Tencent preferisca capitalizzare i risultati ottenuti da DreamStar, una proprietà intellettuale interna che ha ottenuto grande in Cina. La società avrebbe quindi optato per rimandare di un anno il progetto su licenza che, in quanto tale, sarebbe soggetto a margini di profitto più bassi.

Secondo la testata, pur essendo un franchise di successo, Assassin's Creed non è riuscito ad affermarsi sul mercato orientale. Attualmente sia Tencent che Ubisoft hanno rifiutato di commentare le indiscrezioni, con quest'ultima che ha replicato a Eurogamer con una frase di circostanza: "Non commentiamo voci e speculazioni".

Per quanto riguarda il conglomerato cinese, non è la prima volta che sviluppa spin-off mobile di grandi franchise, seppur non sempre sia andata come sperato. È il caso di Apex Legends Mobile, chiuso l'anno scorso a meno di 12 mesi dal rilascio per mancanza di qualità, o del titolo mai annunciato basato sul franchise di NieR.

In casi come Call of Duty Mobile o PUBG Mobile, la collaborazione con Tencent si è rivelata una scelta vincente. In breve lo slittamento non indica obbligatoriamente un problema, ma potrebbe essere una semplice decisione strategica. Il titolo, inoltre, era già presente alla Gamescom dell'estate scorsa e sembra aver raccolto feedback positivi. In conclusione, non rimane che attendere informazioni ufficiali dalle parti coinvolte.