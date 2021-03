Artifact, addio versione 2.0: Valve si arrende e gioca la carta del free-to-play

Lanciato ufficialmente nel novembre 2018, Artifact avrebbe dovuto sfidare Hearthstone e Magic: The Gathering Arena sul campo di battaglia dei giochi di carte collezionabili. Purtroppo, il TCG di Valve non ha mai ottenuto il successo sperato e, nonostante le buone vendite iniziali, ha visto un drastico crollo della sua utenza. Lo sviluppatore ha dovuto prendere una decisione: interrompere i lavori su Artifact 2.0 e, nel frattempo, rendere gratuito l'intero gioco di carte.

Addio Artifact 2.0, benvenuto Artifact free-to-play

Nel 2020, Gabe Newell aveva parlato del progetto noto come "Artifact 2.0", un vero e proprio reboot con cui Valve avrebbe stravolto gran parte delle meccaniche viste nel gioco originale, così come avrebbe eliminato il sistema di acquisto delle carte. Dopo circa un anno e mezzo, il team di sviluppo ha annunciato l'interruzione dei lavori sulla beta di Artifact 2.0.

"Nonostante siamo ragionevolmente sicuri di avere raggiunto la maggior parte dei nostri obiettivi relativi al gioco, non siamo ancora riusciti a portare il numero di giocatori attivi a un livello tale da giustificare un ulteriore sviluppo", ha spiegato Valve in un post pubblicato su Steam Community. Nella stessa occasione, il developer ha rilasciato un ulteriore annuncio indirizzato a quegli utenti che giocano ancora attivamente in entrambe le versioni di Artifact.

Il gioco originale e la versione 2.0 sono ora accessibili a tutti in forma gratuita. Parliamo dunque di Artifact Classic e del suddetto reboot, appena rinominato in Artifact Foundry, che da oggi diventano ufficialmente free-to-play: potrete scaricare entrambi dalla stessa pagina Steam - se invece volete conoscere le differenze tra i due titoli, potete leggere la guida di Valve.

Con il modello F2P arrivano anche gli ultimi aggiornamenti dedicati al gioco di carte. Nel caso di Artifact Classic, la versione finale riceve queste modifiche finali:

Il gioco può essere giocato gratuitamente da tutti.

Tutti i giocatori ottengono tutte le carte gratuitamente. Non sarà più possibile acquistare pacchetti di carte.

Le carte esistenti acquistate dai giocatori sono state convertite in versioni Collector’s Edition, che resteranno vendibili. L'integrazione del Mercato è stata rimossa dal gioco.

I biglietti degli eventi a pagamento sono stati rimossi.

I clienti che hanno acquistato il gioco guadagneranno ancora pacchetti di carte Collector’s Edition per aver giocato, a differenza dei giocatori che avranno ottenuto il gioco gratuitamente.

Nel caso di Artifact Foundry, la versione Beta è stata aggiornata con i seguenti cambiamenti:

Il gioco può essere giocato gratuitamente da tutti.

I giocatori ottengono l'accesso alle carte giocando. Tutte le carte vengono guadagnate in questo modo; nessuna carta o pacchetto sarà in vendita e le carte di Artifact Foundry non sono vendibili.

Tutte le immagini finali delle carte che erano presenti nella pipeline sono ora nel gioco.

Valve ci tiene a ribadire che sia Artifact Classic che Artifact Foundry sono completamente gratuiti e che, pertanto, non integrano alcun sistema di microtransazioni.