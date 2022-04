Arriva finalmente il VRR su PS5, sarà attivabile con qualsiasi gioco

Con un post sul suo blog, Sony ha annunciato l'arrivo da questa settimana del supporto al VRR (Variable Refresh Rate) su PlayStation 5. Saranno 14 i giochi che riceveranno la patch nei prossimi giorni ai quali si aggiungeranno numerosi altri titoli nel corso del tempo non appena gli sviluppatori rilasceranno il necessario aggiornamento.

Il VRR è una funzionalità che migliora l'esperienza visiva su TV e monitor che utilizzano un'interfaccia HDMI 2.1. Questa sincronizza dinamicamente il refresh rate della TV o del monitor con l'uscita video della console. In questo modo vengono ridotti drasticamente gli artefatti grafici come lo screen tearing o il frame pacing così come l'input lag, ovvero il tempo che intercorre tra il comando e la visualizzazione a schermo dell'azione.

In sostanza l'esperienza visiva diventa più fluida grazie ad immagini più nitide ed il rendering omogeneo di ogni scena. Da questo momento, inoltre, gli sviluppatori possono integrare il supporto al VRR già al lancio dei prossimi titoli in uscita.

Il VRR verrà automaticamente attivato per i titoli che lo supportano e potrà essere applicato come funzione aggiuntiva per i titoli che, invece, non lo supportano accedendo al menù "Schermo e Video". Naturalmente, in quest'ultimo caso i risultati varieranno a seconda del gioco, in alcuni casi potrebbe migliorare l'esperienza complessiva mentre in altri potrebbero presentarsi effetti visivi imprevisti, ragione per cui si consiglia di disabilitarlo. Di seguito l'elenco completo dei primi 14 giochi che riceveranno la patch: