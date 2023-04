Armored Core VI: Fires of Rubicon disponibile dal 25 agosto, ecco i requisiti PC

A pochi mesi dal suo annuncio avvenuto ai Game Awards 2022, Armored Core VI: Fires of Rubicon ha ricevuto anche una data d'uscita: 25 agosto 2023. From Software ha anche condiviso un nuovo trailer in cui viene mostrato il gameplay del titolo, oltre che i requisiti per giocarlo su PC.

Partiamo proprio da questi ultimi, che risultano essere piuttosto accessibili. D'altro canto, il gioco sarà rilasciato anche sulle console di precedente generazione PS4 e Xbox One, per cui era prevedibile che su PC le richieste non fossero eccessive.

La software house ha rilasciato esclusivamente i requisiti minimi che prevedono un processore Intel Core i5-8600K o AMD Ryzen 3 3300X abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 480 entrambe da 4 GB, oltre che a schede video Arc a partire dalla A380. Il tutto corredato da 12 GB di memoria di sistema.

Il gioco sarà ambientato a Rubicon, un pianeta distrutto dopo il rilascio di una fonte di energia chiamata "coral". A differenza dei precedenti giochi, che si concentravano esclusivamente sull'azione degli scontri mech contro mech, il nuovo titolo consentirà anche di esplorare le rovine del pianeta in questione.

"È un mondo complesso e su più livelli, pieno di mega-strutture (in superficie, ndr) e strutture sotterranee costruite dai suoi ex abitanti. Queste strutture rivestono una superficie planetaria devastata dal freddo estremo e dalla contaminazione all'indomani del grande disastro, e il giocatore esplorerà queste ambientazioni man mano che andrà avanti" ha commentato Masaru Yamamura, game director del titolo, sulle pagine di PlayStation Blog.

Nell'attesa, vi lasciamo al nuovo trailer in cui vengono mostrati gli aspetti principali del gioco, incluse diverse battaglie tra mech, fiore all'occhiello della saga.