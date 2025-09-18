Arkheron, il nuovo gioco dell'ex lead designer di World of Warcraft, svelato dopo quasi 10 anni

Dopo quasi 10 anni di silenzio, Bonfire Studios ha finalmente mostrato al pubblico il suo primo progetto: Arkheron. Il gioco dello studio fondato dall'ex chief creative officer di Blizzard e di World of Warcraft, Rob Pardo, è stato presentato con un trailer ufficiale che ne ha svelato l'anima competitiva e cooperativa, suscitando subito grande curiosità tra i fan del genere.

Il gioco si presenta come una sorta di versione multiplayer di Diablo, ma con una formula tutta sua. Ogni partita mette in campo 15 squadre da 3 giocatori che competono per scalare una misteriosa torre. Lungo il percorso, i team possono raccogliere e saccheggiare oggetti speciali che garantiscono poteri unici, costruendo di volta in volta il proprio equipaggiamento e la propria strategia. La chiave è l'adattamento: ogni match richiede scelte rapide e diverse combinazioni di abilità.

Nonostante il reveal, non c'è ancora una data di lancio ufficiale. Tuttavia, i giocatori avranno presto l'occasione di provarlo: dal 19 al 21 settembre è prevista un'open alpha su Steam, alla quale è già possibile iscriversi.

Arkheron: una lunga attesa che finalmente ha soddisfatto la sete dei fan

La lunga attesa per vedere Arkheron non è stata casuale. In un post sul blog ufficiale, Pardo ha spiegato che lo sviluppo ha attraversato numerose fasi di revisione e iterazione. Solo il sistema di combattimento, ad esempio, è stato ridisegnato quattro volte prima di raggiungere la forma attuale. Un processo che ricorda molto lo stile di lavoro tipico di Blizzard, basato su continue prove, errori e perfezionamenti.

L'alpha, precisa il designer, sarà inevitabilmente un po' "ruvida", ma fa parte del percorso. "Il playtesting è il modo in cui rendiamo Arkheron migliore. Vogliamo ascoltare la community e lasciare che il divertimento ci guidi fino al lancio".

Quando arriverà sul mercato, Arkheron sarà disponibile su PC, Xbox e PS5, con l'obiettivo di portare l'esperienza multiplayer a un pubblico ampio e diversificato. Non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali in merito.