ARK 2 rimandato di oltre un anno, Survival Evolved chiuderà i battenti ad agosto

No, sembra che non sia un pesce d'aprile, ma solo una profonda riorganizzazione della roadmap di Studio Wildcard che ha scelto di rimandare ARK 2 alla fine del prossimo anno. Nel frattempo verrà rilasciato ARK: Survival Ascended, che determinerà la chiusura dei server ufficiali di ARK: Survival Evolved.

Partiamo però da ARK 2: l'atteso secondo capitolo del gioco era previsto nel corso del 2023, ma lo studio ha scelto di rimandare il rilascio alla fine del prossimo anno per diversi motivi. Il primo è l'intenzione di garantire un prodotto di elevata qualità capace di sfruttare al meglio le capacità dell'Unreal Engine 5.

Allo stesso tempo, però, lo studio intende salvaguardare la salute dei propri sviluppatori. Abbiamo parlato più volte del cosiddetto "crunch-time" e, come è giusto che sia, Studio Wildacard preferisce evitare questo tipo di pratica che avrebbe delle ricadute sui membri del team.

"Dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di posticipare il lancio del sequel alla fine del 2024, quando sarà rilasciato in esclusiva per piattaforme Xbox, Windows e Game Pass (Steam / PC). Abbiamo riflettuto molto sul rimando di ARK 2 per il miglioramento del prodotto finale e il benessere del team. Questa notizia sarà deludente per molti di voi – lo è anche per noi – ma siamo fiduciosi che questa pesante decisione sia quella giusta" si legge nel comunicato ufficiale.

Lo studio ha anche aggiunto che non ha programmi per rilasciare nuovi contenuti relativi ad ARK 2 durante l'anno in corso. Questo significa che non vi saranno nuovi screenshot, trailer o video di gameplay durante il 2023. Tuttavia, verranno periodicamente condivise nuove informazioni sullo sviluppo così da tenere i fan costantemente aggiornati.

Per quanto riguarda ARK: Survival Ascended, potremmo definirlo quasi un remake del gioco originale. Nella fattispecie si tratta dello stesso titolo, ma riadattato su Unreal Engine 5 apportando diversi miglioramenti alla grafica e alla fisica nel suo complesso.

La nuova iterazione introduce le tecnologie Nanite, Lumen e RTXDI. Anche i fluidi saranno gestiti dinamicamente e il fogliame sarà interattivo. Altre modifiche coinvolgeranno il gameplay e il bilanciamento, oltre ovviamente ai nuovi contenuti in arrivo con i pass stagionali.

La nuova versione verrà lanciata ad agosto e comporterà la chiusura dei server ufficiali di ARK: Survival Evolved. Il titolo originale sarà comunque accessibile in modalità per giocatore singolo e le partite in corso potranno essere importate sui server privati così da continuare a giocare anche con i propri amici.

La partita potrà anche essere trasferita sui nuovi server per coloro che decideranno di acquistare la nuova versione. Questa sarà disponibile al prezzo di 49,90 euro per gli utenti PC e Xbox ed include non solo ARK: Survival Ascended, ma anche ARK 2. In sintesi, comprende il preordine del secondo capitolo che garantirà anche un mese in più di gioco in esclusiva durante la beta di ARK 2.

Per quanto riguarda i giocatori PlayStation, invece, il gioco avrà un prezzo di 39,90 euro e includerà esclusivamente ARK: Survival Ascended. Questo perché al momento non è prevista una versione PS5 del secondo capitolo. In ambedue i casi, la nuova iterazione del primo capitolo sarà disponibile a partire da agosto 2023. Nulla cambierà, invece, per gli utenti Nintendo Switch.

La versione base includerà tutti i contenuti rilasciati fino ad ora per ARK: Survival Evolved, mentre i pacchetti espansione saranno venduti separatamente. L'Explorer's Pass avrà un prezzo di 19,90 euro e includerà: Scorched Earth, Aberration (Q4 2023) e Extinction (Q1 2024). Il Genesis Pass, sempre al costo di 19,99 euro, includerà Genesis Part 1 (Q1 2024) e Genesis Part 2 (Q2 2023).