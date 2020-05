Area F2, il clone di Rainbow Six Siege, sparisce dagli store e chiude i battenti (per quanto?)

Area F2 ha chiuso i battenti. Il clamore per la denuncia di Ubisoft contro Apple e Google, ree di aver venduto e non rimosso un titolo ritenuto una copia evidente di Rainbow Six: Siege, ha sortito i suoi primi effetti: Area F2 è sparito dagli store e non è più giocabile. Gli sviluppatori, in un post in cui annunciano l'uscita di scena del gioco, non citano la querelle legale ma presunti "miglioramenti che permetteranno ai giocatori di godere di un'esperienza migliore".

Si tratta, a quanto pare, di un arrivederci e non un addio. Secondo diversi osservatori, il gioco tornerà con qualche cambiamento grafico, all'interfaccia utente e altre modifiche tecniche per far sì che appaia meno simile a Rainbow Six Siege ed evitare qualsiasi ulteriore accusa di infrazione di copyright. La causa originaria dovrebbe comunque andare avanti, a meno che non si trovi una via extragiudiziaria, come in molti sono portati a credere.

È interessante l'evoluzione degli eventi: dopo aver chiamato in causa Apple e Google, Ubisoft ha ottenuto una prima sostanziale vittoria, ossia far sparire il gioco dagli store (era gratuito ma con microtransazioni). Si crea quindi un precedente che potrebbe portare molti altri a chiamare in causa Apple e Google come mossa strategica in un contenzioso.

Well. I guess that's how this all ends then.



That being said, Area F2 was fairly impressive overall and continues to show there is growing opportunity for core game experiences to work on mobile just like Fortnite / COD Mobile etc... https://t.co/KWuy8KvtLJ pic.twitter.com/UEbiDlLUyi — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 20, 2020

Secondo un'analisi di Sensor Tower, Area F2 è stato scaricato circa 5,6 milioni di volte dai due store (in particolare in Cina), generando circa 400 mila dollari di acquisti in app dal debutto - il mese scorso. Di conseguenza il mercato dei cloni - perché sono tanti i giochi "sul filo del rasoio", non esiste solo Area F2 - difficilmente scemerà sull'onda di possibili ritorsioni legali: il potenziale incasso è troppo elevato.