Apprendere l'inglese con Minecraft: il progetto dell'Università di Cambridge in collaborazione con Microsoft

“Adventures in English with Cambridge” è il primo gioco educativo disponibile per l'acquisto nel Marketplace di Minecraft e realizzato dagli esperti di apprendimento delle lingue dell’Università di Cambridge in collaborazione con Microsoft. Il gioco è pensato per aiutare bambini e ragazzi a praticare e sviluppare le proprie competenze linguistiche in modo divertente, sfruttando le prerogative dell'esperienza di gioco.

Come Minecraft può aiutare bambini e ragazzi a praticare e sviluppare la lingua inglese

Dopo il successo della prima versione, disponibile solo per scuole, centri linguistici e per gli utenti Microsoft, il team ha deciso di allargare il bacino di utenti della piattaforma per raggiungere un pubblico ancora più vasto.

Il gioco, dedicato ai giocatori di tutte le età che stanno seguendo un percorso di apprendimento della lingua inglese, è ricco di sfide e puzzle per aiutare bambini e ragazzi a praticare e sviluppare le proprie competenze linguistiche e la propria creatività in modo divertente, interattivo e immersivo. Pone particolare attenzione allo sviluppo del vocabolario e delle capacità comunicative degli studenti partendo da un livello base, equivalente o superiore al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), lo standard internazionale per descrivere e confrontare le abilità linguistiche.

“Adventures in English with Cambridge” è acquistabile su Minecraft Marketplace a 830 Minecoins (circa 4,50 euro) ed è disponibile su dispositivi PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo switch, iOS e Android. È disponibile a questo indirizzo.